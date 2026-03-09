SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela herečka (†65) z kultovej komédie Krotitelia duchov!

LOS ANGELES - Smutná správa zasiahla fanúšikov filmov a seriálov z 80. rokov. Vo veku 65 rokov zomrela americká herečka Jennifer Runyon, ktorú si diváci pamätajú najmä z kultovej komédie Krotitelia duchov či populárneho sitkomu Charles in Charge.
O jej úmrtí informovala rodina prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook. „Minulý piatok večer nás naša milovaná Jennifer opustila. Bola to dlhá a náročná cesta a na konci bola obklopená svojou rodinou,“ napísali jej blízki. V emotívnom odkaze dodali, že na herečku budú navždy spomínať pre jej lásku k životu a oddanosť rodine i priateľom. „Odpočívaj v pokoji, naša Jenn,“ uzavreli.
Presná príčina smrti zverejnená nebola. Z vyjadrenia rodiny však vyplýva, že herečka dlhší čas bojovala so zdravotnými problémami.
Jennifer Runyon sa do povedomia divákov zapísala už v roku 1984, keď sa objavila v kultovom filme Krotitelia duchov. Fanúšikovia si ju pamätajú najmä zo známej scény s experimentom psychokinézy. Po tomto úspechu si vybudovala stabilnú kariéru najmä v televízii počas 80. a začiatku 90. rokov. Veľkú popularitu jej priniesla úloha Gwendolyn Pierce v obľúbenom sitkome Charles in Charge.
Objavila sa aj v známej telenovele Another World a hosťovala v seriáloch ako Kvantový skok či To je vražda, napísala. V neskorších rokoch sa z Hollywoodu stiahla a venovala sa najmä súkromnému životu. Medzi fanúšikmi klasických filmov a seriálov z 80. rokov však zostala dodnes obľúbenou herečkou. Jennifer Runyon mala 65 rokov.