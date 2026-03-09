Pondelok9. marec 2026, meniny má Františka, zajtra Branislav, Bronislav, Bruno

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela herečka (†65) z kultovej komédie Krotitelia duchov!

Jennifer Runyon v komédii Krotitelia duchov Zobraziť galériu (3)
Jennifer Runyon v komédii Krotitelia duchov (Zdroj: Everett Collection)
© Zoznam/sk © Zoznam/sk

LOS ANGELES - Smutná správa zasiahla fanúšikov filmov a seriálov z 80. rokov. Vo veku 65 rokov zomrela americká herečka Jennifer Runyon, ktorú si diváci pamätajú najmä z kultovej komédie Krotitelia duchov či populárneho sitkomu Charles in Charge.

O jej úmrtí informovala rodina prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Facebook. „Minulý piatok večer nás naša milovaná Jennifer opustila. Bola to dlhá a náročná cesta a na konci bola obklopená svojou rodinou,“ napísali jej blízki. V emotívnom odkaze dodali, že na herečku budú navždy spomínať pre jej lásku k životu a oddanosť rodine i priateľom. „Odpočívaj v pokoji, naša Jenn,“ uzavreli.

Presná príčina smrti zverejnená nebola. Z vyjadrenia rodiny však vyplýva, že herečka dlhší čas bojovala so zdravotnými problémami.

Jennifer Runyon v komédii Krotitelia duchov
Zobraziť galériu (3)
Jennifer Runyon v komédii Krotitelia duchov  (Zdroj: Facebook JR)

Jennifer Runyon sa do povedomia divákov zapísala už v roku 1984, keď sa objavila v kultovom filme Krotitelia duchov. Fanúšikovia si ju pamätajú najmä zo známej scény s experimentom psychokinézy. Po tomto úspechu si vybudovala stabilnú kariéru najmä v televízii počas 80. a začiatku 90. rokov. Veľkú popularitu jej priniesla úloha Gwendolyn Pierce v obľúbenom sitkome Charles in Charge.

Objavila sa aj v známej telenovele Another World a hosťovala v seriáloch ako Kvantový skok či To je vražda, napísala. V neskorších rokoch sa z Hollywoodu stiahla a venovala sa najmä súkromnému životu. Medzi fanúšikmi klasických filmov a seriálov z 80. rokov však zostala dodnes obľúbenou herečkou. Jennifer Runyon mala 65 rokov.

Viac o téme: Jennifer Runyon
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Corey Parker
SMUTNÁ SPRÁVA z Hollywoodu: Zomrela hviezda (†60) seriálu Will & Grace či hororu Piatok trinásteho!
Zahraniční prominenti
Z príčiny SMRTI dcéry
Z príčiny SMRTI dcéry (†42) slávneho herca prejde mráz po chrbte: DETAILY samovraždy odhalené!
Zahraniční prominenti
Kaley Cuoco
Hviezda Čarodejníc prelomila mlčanie: DUSNO na pľaci... Táto herečka s ňou mala PROBLÉM!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Marsonautka Michaela Musilová prináša na Slovensko simulované vesmírne misie
Marsonautka Michaela Musilová prináša na Slovensko simulované vesmírne misie
Správy
Marsonautka Michaela Musilová bude viesť na Floride simulovanú misiu pod vodou
Marsonautka Michaela Musilová bude viesť na Floride simulovanú misiu pod vodou
Správy
Zuzana Porubjaková opäť na parkete, jej manžel zostal v šoku: Nemalo to byť len raz?
Zuzana Porubjaková opäť na parkete, jej manžel zostal v šoku: Nemalo to byť len raz?
Prominenti

Domáce správy

Lekári neverili vlastným očiam:
Lekári neverili vlastným očiam: V Prešove sa sa narodilo viac ako šesťkilogramové bäbätko
Domáce
Ilustračné foto
Osem osôb čelí obžalobe v kauze podvodov na senioroch, ktorí prišli o tisíce eur
Domáce
Ilustračné foto
Bizár ako hrom! Z kufra trčali ukradnuté značky, vodič nafúkal a to nie je všetko: Vulgarizmy a pokus o útek
Domáce
Senica sprísňuje boj proti nelegálnemu odpadu: Pokuty stúpajú, zmenil sa aj vývoz
Senica sprísňuje boj proti nelegálnemu odpadu: Pokuty stúpajú, zmenil sa aj vývoz
Regióny

Zahraničné

Zničená budova Hizballáhu v
Libanon pre vojnu odkladá voľby: Parlament si predĺžil mandát o ďalšie dva roky
Zahraničné
Maďarsko zadžalo hotovosť a
Kauza ukrajinských peňazí zadržaných v Maďarsku: Vláda ukázala zhabaný balík peňazí! Všetko je vraj inak
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Tragédia pri Antalyi: Po
Tragédia pri Antalyi: Po zrážke plavidiel zahynulo 14 ľudí
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ maďarský premiér Viktor Orbán
Orbán bije na poplach: Zvolal radu pre obranu a energetickú bezpečnosť
Zahraničné

Prominenti

FOTO Juraj Mokrý si ukradol
Mokrý znovu v plnej sile! Let's Dance si ukradol pre seba: Konečne sa dostal... k slovu!?
Domáci prominenti
Jennifer Runyon v komédii
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela herečka (†65) z kultovej komédie Krotitelia duchov!
Zahraniční prominenti
FOTO z koberca Let's
FOTO z koberca Let's Dance: Hviezda Sľubu v záclone, moderátorka v priesvitných šatách!
Domáci prominenti
Rihanna
STRACH speváčky Rihanny: Na jej dom STRIEĽALA neznáma žena!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Hranolky a Cola na
Hranolky a Cola na bolesť hlavy? Lekár šokuje: Tento BIZARNÝ TRIK z internetu má vedecké vysvetlenie!
Zaujímavosti
Talianska sopka vybuchuje každú
Talianska sopka vybuchuje každú chvíľu: Turistov lákajú najmä nočné erupcie
dromedar.sk
Lekár varuje: Môžete cvičiť
Lekár varuje: Môžete cvičiť aj zdravo jesť, no ak robíte TÚTO jednu vec, svoje telo doslova zabíjate!
Zaujímavosti
NASA v šoku: Teleskop
NASA v šoku: Teleskop Jamesa Webba odfotil vo vesmíre obrovský ľudský mozog, jeho detaily sú mrazivé!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk

Ekonomika

Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!
Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!
Šok na burze: Cena ropy vystrelila nad 100 dolárov za barel, zdražovaniu sa nevyhneme!
Šok na burze: Cena ropy vystrelila nad 100 dolárov za barel, zdražovaniu sa nevyhneme!
Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Apple šokuje cenou: Nový MacBook je lacnejší ako kedykoľvek predtým. Má to však háčik!
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)
Štát rozpredáva zhabané autá: Do aukcie ide zánovný hybrid aj Mercedes! (foto)

Šport

Austrália V SPÄTNOM ZRKADLE: Tvrdé KO Mercedesu a prešli sme skutočne od najlepších áut k tým najhorším?
Austrália V SPÄTNOM ZRKADLE: Tvrdé KO Mercedesu a prešli sme skutočne od najlepších áut k tým najhorším?
Formula 1
Messiho prestup do Barcelony bol hotový, potom prišla katastrofa: Návrat kráľa zmaril jediný muž
Messiho prestup do Barcelony bol hotový, potom prišla katastrofa: Návrat kráľa zmaril jediný muž
La Liga
ZPH 2026 Pondelok sa ani nemohol začať lepšie: Rexová vybojovala medailu v super-G!
ZPH 2026 Pondelok sa ani nemohol začať lepšie: Rexová vybojovala medailu v super-G!
Parašport
Richard Tury robí Slovensku parádnu reklamu: Dosiahol najlepší výsledok na MS v kariére
Richard Tury robí Slovensku parádnu reklamu: Dosiahol najlepší výsledok na MS v kariére
Ostatné

Auto-moto

Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava

Kariéra a motivácia

Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Domáce
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Neviditeľné dopady mzdovej nerovnosti: Keď nižší plat ničí sebavedomie a brzdí kariéru
Prostredie práce
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Tieto pracovné ponuky vás môžu vystreliť v kariére: Firmy hľadajú recruiterov, manažérov aj lekárov. Patríte medzi nich?
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Pôstna kapustová polievka: Zabudnutý recept našich babičiek
Pôstna kapustová polievka: Zabudnutý recept našich babičiek
Výber receptov
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Aké mäso na sviečkovú je najlepšie a prečo to nie je pravá sviečkovica
Rady a tipy

Technológie

Fungujú Ozempic, Wegovy a ďalšie podobné lieky rovnako pre každého? Veľká analýza ukázala, kto po nich chudne najviac
Fungujú Ozempic, Wegovy a ďalšie podobné lieky rovnako pre každého? Veľká analýza ukázala, kto po nich chudne najviac
Veda a výskum
FBI varuje pred modelmi Wi-Fi routerov tejto značky, predávajú sa aj u nás. Hackeri ich zneužívajú na kyberútoky
FBI varuje pred modelmi Wi-Fi routerov tejto značky, predávajú sa aj u nás. Hackeri ich zneužívajú na kyberútoky
Bezpečnosť
Naletel si na podvod a prišiel si o peniaze? Právnik Súdneho dvora EÚ vysvetlil, čo musí banka urobiť
Naletel si na podvod a prišiel si o peniaze? Právnik Súdneho dvora EÚ vysvetlil, čo musí banka urobiť
Bezpečnosť
Slovensko sa postupne mení na centrum výroby delostreleckej munície. V Strážskom vyrastie továreň za 300 miliónov eur
Slovensko sa postupne mení na centrum výroby delostreleckej munície. V Strážskom vyrastie továreň za 300 miliónov eur
Výzbroj a zbrane

Bývanie

Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí

Pre kutilov

Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Dvor a záhrada
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Čo robiť, aby sa tortilly pri plnení nepotrhali? + 3 tipy na výborné plnené tortilly
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Penélope Cruz mení pravidlá krásy: Po 50-tke je sexy viac než kedykoľvek predtým, stala sa symbolom zrelej krásy
Zahraničné celebrity
Penélope Cruz mení pravidlá krásy: Po 50-tke je sexy viac než kedykoľvek predtým, stala sa symbolom zrelej krásy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Maďarsko zadžalo hotovosť a
Zahraničné
Kauza ukrajinských peňazí zadržaných v Maďarsku: Vláda ukázala zhabaný balík peňazí! Všetko je vraj inak
Ilustračné foto
Domáce
Bizár ako hrom! Z kufra trčali ukradnuté značky, vodič nafúkal a to nie je všetko: Vulgarizmy a pokus o útek
Ilustračné foto
Domáce
Šokujúce DETAILY ohavného činu v Bratislave: Telá dôchodcov boli zakryté plachtou, polícii mal otvoriť ich vlastný syn!
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Prvý veľký rozkol medzi spojencami: TENTO krok Izraela sa Američanom nepáči! Boli prekvapení

Ďalšie zo Zoznamu