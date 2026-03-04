Streda4. marec 2026, meniny má Kazimír, zajtra Fridrich

Hviezda Čarodejníc prelomila mlčanie: DUSNO na pľaci... Táto herečka s ňou mala PROBLÉM!

Kaley Cuoco
Kaley Cuoco (Zdroj: SITA)
LOS ANGELES - Herecký svet nie je vždy taký čarovný, ako vyzerá na obrazovke. Svoje by o tom vedela rozprávať aj Kaley Cuoco, ktorú si diváci zamilovali najmä v seriáli Teória veľkého tresku. Dnes 40-ročná herečka sa v podcaste Armchair Expert otvorene vrátila k obdobiu, keď ako 21-ročná nastúpila do poslednej série kultového seriálu Čarodejnice – a rozhodne to vraj nebola prechádzka ružovou záhradou.

Cuoco sa k projektu pridala v roku 2005 ako Billie Jenkins. V tom čase už bol seriál stálicou obrazoviek a herecké obsadenie tvorili Alyssa Milano, Rose McGowan a Holly Marie Combs. Pre mladú herečku to bol obrovský krok – no zároveň poriadny stres. „Predstavte si, že prídete medzi ľudí, ktorých ste nikdy nestretli, a zrazu ste súčasťou ich rodinnej fotky. Mala som 21 rokov a bola som úplne nová,“ spomínala.

Kaley Cuoco v seriáli Čarodejnice
Kaley Cuoco v seriáli Čarodejnice  (Zdroj: WB Television Network)

Samotné fotenie vraj prebehlo hladko. Zlom však nastal počas obednej prestávky. „Vošla som do miestnosti a bola som neskutočne nervózna. Ony sedeli po kútoch a jedli. Cítila som sa strašne,“ priznala. Našťastie, našla sa aspoň jedna kolegyňa, ktorá jej podala pomocnú ruku. Alyssa Milano sa podľa jej slov zachovala ukážkovo. „Vstala, pribehla ku mne, silno ma objala a privítala ma v seriáli. Bola milá, srdečná, úžasná. Nikdy na to nezabudnem,“ povedala Cuoco. O to väčší kontrast vraj prišiel zo strany Rose McGowan.

Hoci herečka nechcela byť konkrétna, naznačila, že atmosféra medzi nimi bola chladná. „Možno nebola až taká nadšená, že som tam. Neviem. Dodnes neviem, či ma má rada,“ priznala úprimne. „Bola som vydesená. Prísť do rozbehnutého seriálu v ôsmej sérii a byť tam len jednu sezónu je zvláštny pocit.“

Zľava: Alyssa Milano, Rose McGowan, Kaley Cuoco, Holly Marie Combs
Zľava: Alyssa Milano, Rose McGowan, Kaley Cuoco, Holly Marie Combs  (Zdroj: WB Television Network)

Seriál Čarodejnice odštartoval ešte v roku 1998. Pôvodne v ňom účinkovala aj Shannen Doherty, ktorá však po tretej sérii odišla. V roku 2024 herečka po dlhom boji s rakovinou prsníka zomrela. Cuoco sa k napätej atmosfére na pľaci nepriamo vyjadrila aj v rozhovore pre portál Independent. „Prišla som tam s tým, že mám skvelú prácu. No bolo to intenzívne a náročné,“ priznala. „Niektorí ľudia boli ku mne úžasní. A niektorí nie. Na oboch si pamätám veľmi dobre.“

