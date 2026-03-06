Z príčiny SMRTI dcéry (†42) slávneho herca prejde mráz po chrbte: DETAILY samovraždy odhalené!

LOS ANGELES - Rodinu známeho komika a herca Martina Shorta zasiahla obrovská tragédia. Jeho dcéra Katherine zomrela. Najnovšie informácie z oficiálnych dokumentov potvrdili príčinu jej smrti, o ktorej sa spočiatku len špekulovalo.
Už sme vás na Topkách informovali o smutnej správe, ktorá zasiahla známeho komika a herca Martina Shorta. Ten v uplynulých dňoch prišiel o svoju dcéru Katherine. Jej náhla smrť šokovala nielen rodinu a blízkych, ale aj verejnosť. V prvých hodinách po tragédii sa v médiách objavili informácie o samovražde. Najnovšie informácie tieto správy potvrdili.
Ako uvádza portál TMZ, Katherine Short zomrela na strelné poranenie hlavy, ktoré si spôsobila sama. Táto informácia je uvedená aj v oficiálnom úmrtnom liste. Dokument zároveň uvádza, že jej telesné pozostatky boli následne spopolnené. K tragédii došlo minulý týždeň v dome Katherine v luxusnej štvrti Hollywood Hills. Na miesto boli privolaní policajti aj hasiči, ktorí po príchode našli mladú ženu bez známok života.
Podľa dostupných informácií bola Katherine – najstaršie dieťa Martina Shorta a jeho zosnulej manželky Nancy Dolman – nájdená v uzamknutej miestnosti domu. Na mieste sa mal nachádzať aj list, ktorého obsah však zatiaľ nebol zverejnený. Katherine v minulosti otvorene hovorila o tom, že dlhodobo zápasila s problémami v oblasti duševného zdravia. Pre Martina Shorta ide o mimoriadne bolestivú ranu.
Podľa zdrojov z jeho okolia je z náhlej straty svojej dcéry úplne zdrvený a momentálne sa stiahol z verejného života, aby mohol smútiť v kruhu rodiny. Herec minulý víkend zrušil viacero plánovaných komediálnych vystúpení a neobjavil sa ani na odovzdávaní cien SAG Awards, kde bol nominovaný na cenu za najlepší mužský herecký výkon v komediálnom seriáli.