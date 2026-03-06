Piatok6. marec 2026, meniny má Radoslav, Radoslava, zajtra Tomáš

Z príčiny SMRTI dcéry (†42) slávneho herca prejde mráz po chrbte: DETAILY samovraždy odhalené!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Profimedia)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

LOS ANGELES - Rodinu známeho komika a herca Martina Shorta zasiahla obrovská tragédia. Jeho dcéra Katherine zomrela. Najnovšie informácie z oficiálnych dokumentov potvrdili príčinu jej smrti, o ktorej sa spočiatku len špekulovalo.

Už sme vás na Topkách informovali o smutnej správe, ktorá zasiahla známeho komika a herca Martina Shorta. Ten v uplynulých dňoch prišiel o svoju dcéru Katherine. Jej náhla smrť šokovala nielen rodinu a blízkych, ale aj verejnosť. V prvých hodinách po tragédii sa v médiách objavili informácie o samovražde. Najnovšie informácie tieto správy potvrdili.

Obrovská bolesť slávneho herca: Jeho dcéra (†42) vraj spáchala SAMOVRAŽDU! Prečítajte si tiež

Obrovská bolesť slávneho herca: Jeho dcéra (†42) vraj spáchala SAMOVRAŽDU!

Ako uvádza portál TMZ, Katherine Short zomrela na strelné poranenie hlavy, ktoré si spôsobila sama. Táto informácia je uvedená aj v oficiálnom úmrtnom liste. Dokument zároveň uvádza, že jej telesné pozostatky boli následne spopolnené. K tragédii došlo minulý týždeň v dome Katherine v luxusnej štvrti Hollywood Hills. Na miesto boli privolaní policajti aj hasiči, ktorí po príchode našli mladú ženu bez známok života.

Podľa dostupných informácií bola Katherine – najstaršie dieťa Martina Shorta a jeho zosnulej manželky Nancy Dolman – nájdená v uzamknutej miestnosti domu. Na mieste sa mal nachádzať aj list, ktorého obsah však zatiaľ nebol zverejnený. Katherine v minulosti otvorene hovorila o tom, že dlhodobo zápasila s problémami v oblasti duševného zdravia. Pre Martina Shorta ide o mimoriadne bolestivú ranu.

Z príčiny SMRTI dcéry
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Hulu)

Nominovaný herec na udeľovaní cien CHÝBAL: Smutný dôvod... Úplne sa stiahol z verejného života! Prečítajte si tiež

Nominovaný herec na udeľovaní cien CHÝBAL: Smutný dôvod... Úplne sa stiahol z verejného života!

Podľa zdrojov z jeho okolia je z náhlej straty svojej dcéry úplne zdrvený a momentálne sa stiahol z verejného života, aby mohol smútiť v kruhu rodiny. Herec minulý víkend zrušil viacero plánovaných komediálnych vystúpení a neobjavil sa ani na odovzdávaní cien SAG Awards, kde bol nominovaný na cenu za najlepší mužský herecký výkon v komediálnom seriáli.

Viac o téme: Martin ShortKatherine Short
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Z bývalej vojvodkyne BEZDOMOVEC:
Z bývalej vojvodkyne BEZDOMOVEC: Po škandále okolo Epsteina ju NIKTO nechce prichýliť!
Zahraniční prominenti
Heather Graham
Hviezda (56) filmu vo Štvorici po opici v bikinách: Telo dvadsiatničky a... Nová láska?!
Zahraniční prominenti
FOTO Kate Moss to má
Kate Moss to má v sebe stále: Paríž postavila na nohy priehľadnou blúzkou a... bradavka von!
Zahraniční prominenti
Billy Idol
Dnes by to asi NEPREŽIL: Billy Idol odhalil šialený spôsob, ako sa zbavil HEROÍNU!
Zahraniční prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Nechcem byť zlým prorokom, ale... Chlebcová a hrozbe vojny: Zomrelo málo ľudí, aby sme sa spamätali
Prominenti
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
V Malcove a Lenartove vybudujú kanalizáciu a ČOV za viac ako 14 miliónov eur
Správy

Domáce správy

Spozornite: V Tatrách je
Spozornite: V Tatrách je vyhlásené mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je Ráž! Premiéra Fica predbehli dvaja hlasáci a TOTO je najhoršia trojka
Domáce
undefined
Horskí záchranári pomáhali trom turistkám: Uviazli vo Vrátnej doline
Domáce
Dráma vo Vrátnej doline: Horskí záchranári zachraňovali tri turistky zo zľadovateného chodníka
Dráma vo Vrátnej doline: Horskí záchranári zachraňovali tri turistky zo zľadovateného chodníka
Kysucké Nové Mesto

Zahraničné

Vláda v Maďarsku predĺžila
Vláda v Maďarsku predĺžila krízový stav pre migráciu: Budú sa konať aj voľby
Zahraničné
Kaja Kallasová
EÚ a Švajčiarsko posilňujú spoluprácu: Ide o zahraničnú politiku a obranu
Zahraničné
Sajf Islám Kaddáfí
Líbya identifikovala tri osoby podozrivé z vraždy Kaddáfího syna
Zahraničné
Hongkonský aktivista Jimmy Lai
Hongkonský aktivista Jimmy Lai sa neodvolá proti svojmu 20-ročnému trestu
Zahraničné

Prominenti

Z príčiny SMRTI dcéry
Z príčiny SMRTI dcéry (†42) slávneho herca prejde mráz po chrbte: DETAILY samovraždy odhalené!
Zahraniční prominenti
Britney Spears
Popová princezná V PUTÁCH: Britney Spears prichytená pri divokej jazde pod vplyvom alkoholu!
Zahraniční prominenti
Janda po smrti klávesáka
Janda po smrti klávesáka z Olympicu: Na pohreb ísť nesmel, tak spravil… veľké gesto!
Domáci prominenti
FOTO Odsúdený herec Martin Ďurkáč
Drsné načasovanie! Diváci zostali zhrození: Markíza odvysielala časť seriálu s odsúdeným vrahom
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Benito Mussolini
Mali skončiť v súkromnej zbierke, zasiahla polícia: Našli sa TAJNÉ POZNÁMKY Mussoliniho, ktoré si písal pre Hitlera!
Zaujímavosti
Vaša pamäť KLAME: Vedci
Vaša pamäť KLAME: Vedci odhalili, ako si náš mozog PREPISUJE minulosť, aby sme vyzerali úspešnejšie!
Zaujímavosti
Siamské dvojičky spojené v
Siamské dvojičky spojené v tej NAJINTÍMNEJŠEJ oblasti: Má to ďalší háčik! Líšia sa v orientácii, ako TO riešia v spálni?
Zaujímavosti
Vek je len číslo:
Vek je len číslo: 10 krokov k zdravému a šťastnému starnutiu
vysetrenie.sk

Dobré správy

Slováci môžu tento rok
Dobrá správa pre slovenské domácnosti: V tomto reťazci nájdete lacnejšie potraviny ako pred rokom
Domáce
Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce

Ekonomika

Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Vodiči pozor: Na diaľniciach pri Bratislave vás čakajú viaceré obmedzenia, už tento víkend!
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Družba stojí už od januára: Zelenskyj oznámil termín možného obnovenia ropovodu
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Ste dôchodca a pracujete? Od štátu môžete získať späť aj stovky eur!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!
Kto u vás doma drží kasu? Nový prieskum odhalí, či patríte k slovenskému stereotypu!

Šport

VIDEO Čaká nás svetlá budúcnosť: Kapustík potvrdil svoje kvality, zlato pre favorita
VIDEO Čaká nás svetlá budúcnosť: Kapustík potvrdil svoje kvality, zlato pre favorita
Zimné športy
Chaos, technické problémy a prvé aj druhé miesto pre Ferrari: Nová éra F1 sa oficiálne začala
Chaos, technické problémy a prvé aj druhé miesto pre Ferrari: Nová éra F1 sa oficiálne začala
Formula 1
Hromy a blesky odnikiaľ: Washington poslal preč Fehérváryho obľúbeného obranného parťáka
Hromy a blesky odnikiaľ: Washington poslal preč Fehérváryho obľúbeného obranného parťáka
NHL
VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
VIDEO Absolútna paráda! Bátovská Fialková na pódiu, Kapustová trafila 20/20 a dosiahla životný výsledok
Biatlon

Auto-moto

NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Čína sa s tým vysporiada ako prvá. Žiadne ďalšie smrteľné nehody pre tento hlúpy detail
Novinky
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
NDS pripravuje rekonštrukciu stredového deliaceho pásu na diaľnici D2
Doprava
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
TEST: Kia EV6 - facelift pomohol. Pozor na strešné okno
Testy

Kariéra a motivácia

Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Zo Slovenska ubúda pracujúcich: Najviac ľudí odišlo z priemyslu a školstva
Domáce
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Žilinská Treska mieri na maďarský trh: Staňte sa tvárou legendárnej značky v zahraničí!
Zaujímavé pracovné ponuky
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Ovládnite svoju pozornosť v open space aj na home office
Prostredie práce
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Vymeňte zápchy za tenisky: Prečo je dochádzanie do práce po vlastných najlepším benefitom pre vaše telo aj myseľ?
Prostredie práce

Varenie a recepty

Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Len vymiešate a šup s tým do rúry: Rýchle hrnčekové recepty, ktoré ušetria čas aj riad.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Šťavnatý aj na druhý deň. Mramorový koláč s pudingom a smotanovou perinkou.
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Ako nastrúhať zemiaky na placky? Je lepšie strúhadlo či robot?
Rady a tipy
Bezlepková cuketová pizza
Bezlepková cuketová pizza
Pizza

Technológie

Meta čelí žalobe kvôli smart okuliarom. Kamera môže zachytiť citlivé momenty a zábery môžu analyzovať aj ľudia
Meta čelí žalobe kvôli smart okuliarom. Kamera môže zachytiť citlivé momenty a zábery môžu analyzovať aj ľudia
Bezpečnosť
Na Netflix práve dorazil film The Green Knight. Temná fantasy legenda získala od kritikov takmer 90 %
Na Netflix práve dorazil film The Green Knight. Temná fantasy legenda získala od kritikov takmer 90 %
Filmy a seriály
Dubaj varuje influencerov: príspevky o vojne môžu viesť do väzenia
Dubaj varuje influencerov: príspevky o vojne môžu viesť do väzenia
Zaujímavosti
Vedci vytvorili nanomateriál, ktorý sa aktivuje priamo v nádore. Spustí chemickú reakciu, ktorá zničí rakovinové bunky
Vedci vytvorili nanomateriál, ktorý sa aktivuje priamo v nádore. Spustí chemickú reakciu, ktorá zničí rakovinové bunky
Veda a výskum

Bývanie

Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
Je trocha odvážny, ale oni ho tak chceli. V byte architektov nájdete aj retro stoličku, akú si pamätáme mnohí
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
V marci vysejte tieto plodiny a kvety, aby ste mali bohatú záhradu. Aké podmienky treba sadeniciam, aby boli zdravé?
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Má len 24 m2, ale nájdete v ňom pokoj. Jednoduché bývanie ukazuje, že na relax v prírode toho netreba veľa
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek
Ak pestujete retro rastliny a chytáte vodu do sudov, ste v kurze! Trendy záhrad 2026 sa vracajú ku kvetom našich babiek

Pre kutilov

Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Čapované pivo v altánku? Takto si Michal postavil štýlový domáci výčap
Dvor a záhrada
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Rozkvitnutá záhrada zadarmo? Naučte sa správne deliť trvalky a omlaďte svoje záhony
Okrasná záhrada
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Vincent postupne premenil balkón na zastrešenú terasu. Firmu na to nepotreboval
Dvor a záhrada
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Prečo kúpený substrát často nestačí? Spoznajte tajné prísady záhradkárov, ktoré oživia pôdu a zachránia korene
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Neviete, kam na Veľkú noc? Objavte miesta, ktoré vás očaria atmosférou, tradíciami aj jarnou energiou
Zábava
Neviete, kam na Veľkú noc? Objavte miesta, ktoré vás očaria atmosférou, tradíciami aj jarnou energiou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je
Domáce
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je Ráž! Premiéra Fica predbehli dvaja hlasáci a TOTO je najhoršia trojka
Ľudia majú strach z
Domáce
Ľudia majú strach z vojny v Iráne: Predzásobia sa benzínom, POZOR, viete o limite? Hrozí vám pokuta!
Orbán ukázal satelitné foto
Zahraničné
Orbán ukázal satelitné foto Družby: Má byť nepoškodená! Zelenskyj sa mu vysmial a TOTO sa spýtal
ŠOKUJÚCE Pentagón bije na
Zahraničné
ŠOKUJÚCE Pentagón bije na poplach: Irán je pripravený zaútočiť na ciele NATO v Európe!

Ďalšie zo Zoznamu