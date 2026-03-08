Koncert uprostred revu motorov: Rita Ora otvorila sezónu Formuly 1 s holým zadkom!

MELBOURNE - Speváčka Rita Ora opäť dokázala, že vie, ako na seba strhnúť pozornosť. Počas víkendu otvorenia sezóny Australian Grand Prix sa totiž postavila na pódium pred tisíce fanúšikov a predviedla energické vystúpenie, ktoré odohrala v bunde s vlajkou finálovej rovinky a dole bez...
Formula 1 začína a jej otvorenie je veľkolepé! Nadupaný koncert bol súčasťou veľkého hudobného programu Lakeside Festival na okruhu Albert Park v Melbourne, ktorý počas víkendu spája Formulu 1 s koncertmi svetových hudobníkov. Rita Ora bola hlavnou hviezdou sobotňajšieho večera, ktorý nasledoval po kvalifikácii pretekov.
Speváčka vsadila na styling, ktorý dokonale zapadol do adrenalínovej atmosféry Formuly 1. Bol odvážny, provokatívny a trochu rockový. Na pódiu sa objavila v kombinácii transparentných čiernych pančúch, šnúrovacích kožených čižiem a čiernej koženej spodnej bielizne, ktorá úplne odhaľovala speváčkine pozadie. Outfit doplnila výrazným bielym opaskom, čierno-bielou károvanou bundou v štýle finálovej vlajky pretekov a veľkými striebornými náušnícami.
Celý look pôsobil ako mix rockovej divy a motoršportovej rebelky. Po dni plnom kvalifikácie a rýchlych monopostov sa tisíce fanúšikov presunuli k pódiu pri jazere, kde koncert pokračoval až do noci. Rita sama priznala, že vystupovať na F1 má špeciálnu energiu: „Formula 1 je chaos v tom najlepšom zmysle,“ povedala speváčka pred vystúpením.
