FOTO Zo sexice konzervatívna mníška?! Slávnu prsaticu nespoznáte

LOS ANGELES - Bianca Censori je známa najmä vďaka odvážnym a často provokatívnym outfitom, no tentoraz poriadne prekvapila. Na súd v Los Angeles dorazila v mimoriadne konzervatívnom oblečení, ktoré ju úplne zmenilo – namiesto sexi modelky pôsobila skôr ako mníška.
Bianca Censori, manželka rapera Kanyeho Westa, sa tentoraz v uliciach Los Angeles neobjavila v provokatívnom outfite, na aký sú fanúšikovia zvyknutí. Práve naopak – pri príchode na súd pôsobila mimoriadne nenápadne a konzervatívne, čo u nej nie je zvykom. Austrálska architektka a modelka, ktorú verejnosť pozná najmä vďaka jej extrémne odvážnym a často veľmi odhaľujúcim modelom, tentoraz zvolila úplne opačný prístup.
Na súd prišla oblečená v tmavom kardigane a dlhej sukni, ktoré spolu vytvárali skôr strohý až prísny dojem. Outfit doplnila dioptrickými okuliarmi a jednoduchým účesom, čo by mnohí prirovnali k prísnej učiteľke či dokonca mníške. Pre tých, ktorí ju poznajú z jej provokatívnych módnych výstupov, bola takmer na nepoznanie. Jediným detailom, ktorý ešte trochu pripomínal jej typický štýl, zostali vysoké podpätky.
Censori sa na súde objavila ako svedkyňa v prípade týkajúcom sa jej manžela. Ide o civilnú žalobu, ktorú podal bývalý projektový manažér Tony Saxon. Ten tvrdí, že počas práce pre Westa nedostal vyplatené všetky mzdy a zároveň bol nútený pracovať v nebezpečných podmienkach pri rekonštrukcii luxusného sídla v Malibu. Podľa dostupných informácií mal Kanye West ambiciózny plán radikálne prestavať nehnuteľnosť v hodnote približne 57 miliónov dolárov.
Práve rozsiahle a kontroverzné úpravy domu však viedli k sporom medzi ním a pracovníkmi na projekte. Prípad sa tak dostal až pred súd, kde musí slávny pár vysvetľovať okolnosti celej rekonštrukcie.