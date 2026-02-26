Šéf úradu maďarskej vlády: Pre otvorenie Družby niet technickej prekážky

BUDAPEŠŤ - Pre opätovné otvorenie ropovodu Družba neexistuje žiadna technická prekážka, vyhlásil vo štvrtok šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová podľa jeho slov uviedla, že Maďarsko a Slovenská republika „by mali namiesto expertov poslať na Ukrajinu vojakov“, píše správa agentúry MTI.
Gulyás tvrdí, že ukrajinské vedenie „vedome ohrozuje maďarskú energetickú bezpečnosť, zatiaľ čo existujú jasné a jednoznačné údaje, že ropovod neutrpel žiadne škody ospravedlňujúce jeho uzavretie“. „A navyše, jeho počiatočný bod v Tatársku je v súčasnosti pod ukrajinským útokom,“ doplnil. Ukrajinská energetická bezpečnosť je podľa šéfa úradu maďarskej vlády ohrozená aj preto, že rafinéria v Százhalombatte „dokáže spracovávať jedine ruskú alebo väčšinovo ruskú, uralskú ropu“. „Maďarsko nedokáže samo rafinovať ropu nakúpenú inde,“ dodal.
Ukrajina napriek viacerým žiadostiam nechce dovoliť maďarským a slovenským odborníkom prísť sa pozrieť na stav ropovodu Družba, tvrdí Gulyás. To je podľa neho dôkazom, že pre opätovné spustenie Družby neexistuje žiadna technická prekážka. Maďarská vláda v stredu nariadila posilniť ochranu energetickej infraštruktúry nasadením polície a armády. V Sabolčsko-satmársko-berežskej župe v blízkosti hraníc s Ukrajinou zakázala dronom využívať tamojší vzdušný priestor.