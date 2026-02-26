Autentické ZÁBERY zrážky: Električka v Ružinove zrámovala auto, vodička zrejme zabudla na spätné zrkadlo!

BRATISLAVA - Bežnú premávku v hlavnom meste narušila vážne vyzerajúca dopravná nehoda, ktorú dokonca protiidúci vodič zachytil na kameru. Všetko sa to odohralo za bieleho dňa na Ružinovskej ulici, kde priamo pred zrakmi všetkých električka zrámovala auto. Vodička tohto vozidla sa evidentne nedívala do spätného zrkadla.
Všetko sa stalo v stredu 25. februára doobeda krátko pred 10:00 hodinou. Dramatické momenty sa pred zrakmi obyvateľov odorhali v bratislavskom Ružinove. Električka pri svojej jazde "nabrala" pravým bokom náhle odbáčajúce vožidlo pri zastávke Súmračná a došlo k zrážke.
Celý incident na sociálnej sieti uverejnil jeden z vodičov:
Podľa doterajších informácií vošla vodička osobného vozidla priamo do jazdnej dráhy električky číslo 9. Auto napokon zastavilo až na koľajniciach, kde ho zachytila prichádzajúca súprava. Električka už nedokázala zrážke zabrániť a narazila do vozidla, ktoré skončilo pod jej prednou časťou.
Dopravný podnik zverejnil DRASTICKÉ video: Pozerajte sa, kam kráčate, takto zrážali električky chodcov!
Zo záberov sa javí, že vodička začala brzdiť až vo chvíli, keď sa už nachádzala priamo na električkovej trati. Na miesto okamžite vyrazili hasiči aj policajti. Zasahujúce zložky zabezpečili miesto nehody a preverovali okolnosti kolízie. Premávka električiek bola podľa dostupných informácií prerušená len na nevyhnutný čas a po niekoľkých minútach ju opäť obnovili.
Poškodenú električku následne podľa televízie Markíza odstavili na konečnej zastávke Astronomická, kde zostala stáť na otočisku. Okolnosti nehody a miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.