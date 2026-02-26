ŠKANDÁL v Národnom športovom centre? Rodinné prepojenia a pol milióna eur... Marketingová firma ZMIZLA!

BRATISLAVA - Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak pred dvoma týždňami náhle odvolal riaditeľa Národného športového centra (NŠC) Vladimíra Balušku aj jeho zástupcu Juraja Sýkoru. Opozičná poslankyňa Natália Nash totiž upozornila na netransparentné rodinkárske obchody. Dôvody ich konca sú ale podľa ministra etické zlyhanie. V pozadí sa však rysuje kauza, ktorá môže mať oveľa širší rozsah. Jedna z firiem sa totiž "vyparila".
Huliak hovoril 10. februára na tlačovej konferencii aj o audite v Národnom športovom centre (NŠC), pričom v tejto súvislosti informoval o okamžitom odvolaní riaditeľa Vladimíra Balušku a jeho zástupcu Juraja Sýkoru. Dôvodom je podľa neho zistené etické zlyhanie. „Čo sa týka auditu v Národnom športovom centre, nezistili sme porušenie zákona o verejnom obstarávaní alebo porušenie transparentnosti. Všetko bolo v súlade so zákonom. Bolo však zistené etické zlyhanie, ktoré nebudem verejne komentovať, ale rozhodol som sa konať a dnešným dňom odvolávam riaditeľa NŠC a jeho zástupcu. Robím tak vždy, keď zistím porušenie zákona alebo etické zlyhanie,“ vysvetlil Huliak.
Celá kauza však naberá obludné rozmery. Opozičná poslankyňa Natália Nash (PS) totiž upozornila na niečo iné: podľa nej odvolanie súvisí s rodinným prepojením vedenia NŠC na firmy, ktoré od centra získali zákazky za stovky tisíc eur. Podľa Nash išlo o jednoduchú, no účinnú schému, kde na jednej strane bol Juraj Sýkora, zástupca riaditeľa NŠC a na druhej strane firmy jeho partnerky Kristíny Dugovičovej a jej brata Mareka Dugoviča. Obe firmy vznikli v decembri 2023 – len pár týždňov predtým, ako začali získavať zákazky od NŠC.
Pol milióna eur za dva roky
Najväčšiu časť peňazí získala marketingová agentúra MDG Events, ktorú vlastnil Marek Dugovič. Na základe dvoch rámcových zmlúv organizovala pre NŠC rôzne podujatia. Podľa zistení si za roky 2024 – 2025 firma vyfakturovala takmer 500-tisíc eur.
Nash upozorňuje, že napriek tomu, že v novembri došlo k formálnemu ukončeniu zmluvy s MDG Events, peniaze tiekli ďalej. Ešte aj v decembri, teda tri mesiace po ich upozornení, odišlo z NŠC ďalších takmer 43-tisíc eur. Ďalšia firma, AVS Investments Kristíny Dugovičovej, poskytla NŠC mediálne služby za viac ako 26-tisíc eur.
Nash už vlani v septembri podala trestné oznámenie a obrátila sa aj na Národný kontrolný úrad a Úrad pre verejné obstarávanie. Podľa jej zistení mohlo ísť o duplicitné faktúry či fiktívne služby – až do výšky 60 % fakturovaných súm.
Firma zmizla, účtovníctvo tiež. A v Estónsku ju nikto nenašiel
Nash ďalej upozornila, že v decembri 2025 sa firma AVS Investments prepísala na rodinnú príslušníčku. Firma MDG Events putovala ešte ďalej – najprv na fyzickú osobu v Paríži, potom sa fiktívne presunula do Estónska, až bola 13. januára 2026 definitívne vymazaná z obchodného registra. "Problém je, že v estónskom obchodnom registri takáto firma neexistuje – ani podľa názvu, ani podľa identifikačného čísla," hovorí Nash, podľa ktorej takéto správanie vzbudzuje dôvodné podozrenie, že cieľom bolo sťažiť prístup vyšetrovateľov k účtovníctvu a k dôkazom.
Portál Aktuality.sk v tejto súvislosti uviedol, že Okresný súd v Trnave slovenskú MDG Events v polovici januára tohto roka vymazal z obchodného registra "po prenesení jej sídla do iného členského štátu Európskej únie" a neexistujúcu estónsku spoločnosť MDG Events OÜ zapísal ako jej právneho nástupcu "v dôsledku cezhraničnej zmeny právnej formy". Zápis zabezpečovala spoločnosť Ponfys Legal katolíckeho kňaza Jozefa Kempa, ktorý sa špecializuje na zakladanie firiem pre klientov z Balkánu. Kemp na ich otázky neodpovedal.
Počas prepisu firmy sa objavili ďalšie nezrovnalosti. Novým konateľom MDG Events sa stal Milan Petrović s adresou v centre Paríža. Aktuality si všimli, že jeho dátum narodenia sa však presne zhoduje s dátumom narodenia Tomáša Dugoviča. V registri sa navyše nachádza ešte jeden Milan Petrović s rovnakou parížskou adresou, no iným rokom narodenia.