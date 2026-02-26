Internetom sa šíria špekulácie o páde lavíny: Čo robili Poliaci v osudný deň v horách? Spúšťačom bol jediný status

VYSOKÉ TATRAY – Tatry majú za sebou čierny deň. Po páde lavíny zomreli v stredu dvaja poľskí turisti. Netrvalo dlho a tragická udalosť sa stala predmetom špekulácií, podľa ktorých mala dvojica ísť preveriť lavínovú situáciu na žiadosť Horskej záchrannej služby. Tá to ostro odmieta.
K tragédii došlo v Mengusovskej doline v stredu. Dvojicu sa nepodarilo zachrániť napriek tomu, že Horská záchranná služba bola informovaná o udalosti v relatívne krátkom čase. Pád lavíny im nahlásili poľskí skialpinisti, ktorí však so sebou nemali lavínové vyhľadávače, a preto nemohli poskytnúť zasypaným kamarátsku pomoc. V žľabe sa v tom čase nachádzali dvaja Poliaci, obaja vo veku 41-rokov. Záchranárov zároveň krátko na to zalarmovali aj českí skialpinisti, ktorí schádzali Mengusovskou dolinou a rovnako boli svedkami pádu lavíny.
Keďže títo disponovali kompletnou lavínovou výbavou, okamžite smerovali k lavíne a začali s prehľadávaním miesta. Súčasne s hovorom poslala aplikácia operátorom HZS aj presnú polohu oznamovateľov, ktorí sa nachádzali priamo pod žľabom, z ktorého lavína vypadla, čo výrazne urýchlilo záchrannú akciu.
Na miesto bol vyslaný vrtuľník. Počas výsadku záchranárov českí skialpinisti už jedného zasypaného vyhrabali a poskytovali mu laickú resuscitáciu. „Vrtuľník VZZS sa medzitým vrátil na heliport po záchranára HZS s lekárom. Po ich vysadení letela posádka VZZS späť do Starého Smokovca po ďalšieho horského záchranára a psovoda so psom. Počas transportu záchranárov na miesto nešťastia sa podarilo spod lavíny vyslobodiť aj telo druhého zasypaného, ktorý však pádom v lavíne utrpel devastačné poranenie nezlučiteľné so životom. Žiaľ, aj napriek enormnému úsiliu všetkých zúčastnených sa nepodarilo u resuscitovaného obnoviť vitálne funkcie,“ uviedla HZS.
Obaja Poliaci mali patriť k skúseným skialpinistom. Poľské médiá krátko po tragédii informovali, že jedna z obetí, Ali Olszański zverejnil ešte v stredu, niekoľko hodín pred tragédiou na Instagrame zábery z hôr. V príbehu žartovne spomenul, že „bol spolu so svojím spoločníkom požiadaný Horskou službou o preverenie niekoľkých svahov (...), aby sa zistilo, aké je lavínové nebezpečenstvo: či je skutočne tretí stupeň, alebo bude mať klesajúcu tendenciu“. Informoval o tom web Onet.
Aj v sekcii komentárov pod pôvodným príspevkom, v ktorom o nešťastí informovala naša Horská záchranná služba, sa objavili komentáre v poľštine, podľa ktorých mali byť obaja Poliaci poprosení o pomoc HZS.
Horská záchranná služba to však striktne odmieta. „Horská záchranná služba sa dištancuje od akýchkoľvek videí a vyjadrení fyzických osôb zverejňovaných na ich súkromných účtoch na sociálnych sieťach. HZS nevyzýva ani nežiada návštevníkov horských oblastí o overovanie a posudzovanie lavínovej situácie v zásahovom území Horskej záchrannej služby,“ uviedli.
Prízvukovali tiež, že Horská záchranná služba má zriadené špecializované pracovisko – Stredisko lavínovej prevencie a vzdelávania, kde sa lavínoví špecialisti denne zaoberajú lavínovou problematikou, posudzujú ju a stanovujú stupeň lavínového nebezpečenstva.
Keďže prípad sa týka aj Poľska, o zdieľanie tohto stanovisko požiadali aj poľský TOPR.
Obaja Poliaci mali byť skúsení skialpinist. Oplakávajú ich aj v poľskej skupine na sociálnej sieti venovanej skialpinizmus. Odvážni, blázniví, odhodlaní hľadať nové línie. Jedni z najaktívnejších freeriderov v Tatrách. Priatelia, skvelí ľudia,“ spomínajú na Aliho a Mareka. „Dlhé roky mali šťastie, no včera ich opustilo. Mohutná lavína v žľabe z Popradskej kopy im nedala žiadnu šancu,“ píše sa v skupine.
Horskí záchranári aj v súvislosti s touto lavínovou nehodou upozorňujú, že vo Vysokých a Západných Tatrách, nad pásmom lesa, trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo. V posledných dňoch evidujú viacero veľkých samovoľných lavín a situácia sa bude vplyvom oteplenia a slnečného počasia zhoršovať. „Objaviť sa môžu ďalšie samovoľné lavíny. Z tohto dôvodu neodporúčame pohyb na svahoch so sklonom nad 30 stupňov, ale aj pod nimi, v dráhe možných lavín,“ pripomína HZS.