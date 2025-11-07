ÚTEK z Ameriky? De Niro rozvíril fámy o sťahovaní!

TALIANSKO - Hollywoodska legenda Robert De Niro (81) opäť prekvapil fanúšikov. Počas návštevy Ríma pôsobil tak spokojne, že mnohí začali špekulovať, či sa nechystá z USA odísť natrvalo.
Robert De Niro opäť rozvíril špekulácie o tom, že by mohol zanechať život v Spojených štátoch a usadiť sa v Taliansku, píše Dailymail.com. O dohady sa postaral počas návštevy Ríma, kde si prevzal významné ocenenie Lupa Capitolina z rúk starostu Roberta Gualtieriho. Pri ceremónii pôsobil spokojne a uvoľnene – akoby sa v talianskej metropole cítil ako doma.
Správy o jeho možnom odchode prichádzajú v čase, keď sa viaceré hollywoodske hviezdy rozhodujú opustiť USA. K tým, ktorí už zbalili kufre, patria Ellen DeGeneres s manželkou Portiou de Rossi, dizajnér Tom Ford či herecký pár Ryan Gosling a Eva Mendes, ktorí sa presťahovali do Spojeného kráľovstva. Šepká sa aj o herečke Americe Ferrere, zatiaľ čo Eva Longoria si so svojou rodinou ticho našla nový domov v Španielsku. Herečka Rosie O’Donnell sa zas usadila v Írsku.
De Niro, dlhoročný kritik Donalda Trumpa, zatiaľ nič nepotvrdil. Herec sa preslávil postavami talianskych gangsterov – od Krstného otca II po Mafiánov – ktoré z neho urobili legendu. Napriek napätiu v USA si De Niro získal v Taliansku veľký obdiv. V malej dedinke Ferrazzano, odkiaľ pochádzajú jeho predkovia, sa každoročne koná festival venovaný jeho filmom. Hoci tam herec nikdy nebol. Na slávnosti v Ríme herec prijal sošku vlčice z Kapitolu, ktorá podľa legendy dojčila zakladateľov Ríma, Rómula a Réma. Cena sa udeľuje za kultúrne, občianske a humanitárne zásluhy.