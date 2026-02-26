Bartalos ukázala troch synov: Aha, akí fešáci z nich vyrástli! Takto vyzerá jej pretekársky gang

Mary Bartalos (Zdroj: Instagram M.B.)
BRATISLAVA - O zábavu má postarané! Bývalá herečka Mária Bartalos sa doma rozhodne nenudí. Čoskoro privíta svoje štvrté dieťatko, no pri pohľade na troch synov je jasné, že doma panuje neustále veselo.
Mária Bartalos po nástupe do kresťanského spoločenstva Milosť zavesila herectvo na kliniec a stiahla sa zo sveta reflektorov. Sem tam sa ale podelí o niečo zo svojho súkromia. Na svojom Instragme po prvýkrát ukázala všetkých troch synov pokope. A sú z nich už veľkí chalani. Na fotke sedia vedľa seba ako malé komando. Štýlové kukly, vážne pohľady a program večera jasný – sledovanie filmu F1: The Movie.
„Keď pozeráte @f1movie s 3 chlapcami,“ napísala Mária stručne k záberu. A treba uznať – chalani vychytali tematiku do detailov! Pretekári Formuly 1 totiž pod prilbou nosia nehorľavé kukly (tzv. balaklavy), ktoré chránia hlavu a krk. A zdá sa, že doma u Bartalosovcov to berú smrteľne vážne. Ako správni fanúšikovia sa na film vyzbrojili presne ako ich hrdinovia z trate!
Ku trom synom Márie Bartalos čoskoro pribudne ďalšie bábätko. (Zdroj: Instagram)
Aj keď mala Mária našliapnuté na veľkú hereckú kariéru, po svadbe s bývalým športovcom a trénerom Adrianom Bartalosom v roku 2018 rozhodla pre rodinný život mimo šoubiznisu. Postupne sa im narodili traja synovia – Noel , Jonatan a Aron. Dnes je navyše opäť tehotná a už o pár dní privedie na svet svoje štvrté dieťa. Bude to vytúžená princezná alebo sa „F1 zostava“ rozrastie o ďalšieho pretekára?
