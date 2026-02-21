Videli ste už zmenenú Melissu McCarthy? Foto si pozriete trikrát: Ako mohla tak úžasne schudnúť?

Sobota21. február 2026, meniny má Eleonóra, zajtra Etela

NEW YORK - Hviezda komédií sa stala jednou z najdiskutovanejších celebrít Hollywoodu aj New Yorku vďaka viditeľnej transformácii svojej postavy. Zatiaľ čo ona divákov baví zábavnými historkami zo života, jej úbytok váhy sa stal predmetom obdivu fanúšikov. A že má byť na čo pyšná, dokazujú nedávne fotografie. Alebo je za tým Ozempic?

Melissa McCarthy v posledných rokoch výrazne schudla a vyzerá fantasticky. Úspech na poli chudnutia sa však neodpúšťa! A najmä nie dnes, keď sa medzi celebritami rozmohlo bleskurýchle chudnutie za pomoci liekov, podobných Ozempicu. Melissa však fámy o užívaní lieku kategoricky odmieta.

Melissa McCarthy sa tento týždeň objavila v uliciach New Yorku v elegantnom outfite, kde si paparazzi okamžite všimli, že herečka pôsobí viditeľne štíhlejšie a sebavedomejšie. Jej premena sa dostala do pozornosti ešte viac, keď bola hosťom v talkshow The Late Show With Stephen Colbert.  

Fanúšikovia si hneď všimli, že McCarthy vo svojich 55 rokoch už nie je tá istá herečka, ktorú poznali v minulosti. Jej postava je viditeľne štíhlejšia a mnohé odhady hovoria o tom, že mohla schudnúť okolo 34–43 kg od svojej najplnšej váhy. Herečka o svojom oficiálnom čísle nechala verejnosť viac-menej špekulovať. Je však zrejmé, že úbytok prichádzal počas niekoľkých rokov a nešlo o rýchlu zmenu.

Melissa sama v minulosti hovorila o tom, že jej prístup k chudnutiu nebol o drastickom obmedzovaní jedla či "zázračných tabletách". Skôr to bol dlhodobý proces zmeny životného štýlu, rozumné stravovanie a pohyb. V starších rozhovoroch spomínala, že kľúčom je postupné zvyšovanie aktivity, vyvážená strava a zdravé návyky namiesto extrémov, ktoré krátkodobo fungujú, ale nespôsobujú trvalú zmenu.

