Tragický záver pátrania v Tatrách! Poľského turistu hľadali záchranári niekoľko dní: Potvrdilo sa najhoršie

VYSOKÉ TATRY - Smutný záver pátrania v Tichej doline. Poľského turistu, ktorého hľadali niekoľko dní, nakoniec našli už bez známok života.
Pátracia akcia sa na slovenskej strane Tatier rozbehla ešte v stredu 18. 2. v ranných hodinách, keď bola naša Horská záchranná služba požiadaná poľskými kolegami z TOPR-u o pomoc pri pátraní po nezvestnom poľskom turistovi, ktorý sa ešte v sobotu 14.2.2026 vybral lanovkou na Kasprov vrch. Napriek tomu, že mal zakúpený spiatočný lístok, do Zakopaného sa už nevrátil. "Keďže pátranie na poľskej strane Tatier výsledok neprinieslo, obrátili sa poľskí záchranári so žiadosťou o prepátranie záveru Tichej doliny na záchranárov HZS. Do terénu v stredu 18.02.2026 odišli traja piloti dronov zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania, aby zo vzduchu prepátrali vytypovanú oblasť. Nasadenie techniky komplikovalo nepriaznivé počasie," uviedli naši záchranári.
Na druhý deň sa v pátraní pokračovalo. sa v pátraní pokračovalo. Do Tichej doliny vo štvrtok ráno smerovalo pozemne 7 horských záchranárov z Oblastného strediska HZS Západné Tatry, 1 záchranár z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry, dvaja záchranári z Vysokých Tatier a 4 príslušníci SLPaV. "Pátralo sa pozemne, pomocou dronov a do pátrania boli nasadené aj 4 služobné psy. Počas pátrania záchranári HZS objavili staršiu lavínu, ktorú prepátrali pomocou lavínových vyhľadávačov, zariadenia Recco, psov ako aj sondovaním, no bez výsledku," uviedli. Na poľskej strane zatiaľ poľskí horskí záchranári prepátravali severné lokality aj pomocou vrtuľníka TOPR. Nezvestného turistu sa ani dnes vypátrať nepodarilo.
Pátranie tak pokračovalo aj v nasledujúcich dňoch. Na základe nových informácií od záchranárov z poľského TOPR-u smerovalo do oblasti vytypovaného žľabu spolu 8 profesionálnych horských záchranárov z Oblastných stredísk Západné Tatry a Vysoké Tatry a zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania vrátane troch kynológov so služobnými psami, pilota dronu a vyhľadávacieho zariadenia Recco. Záchranári HZS prepátrali žľab až na Kasprov vrch.
Tam pri prehľadávaní oblasti konečne našli stopy. Tie však naznačovali pád človeka smerom do Tichej doliny, pri ktorom padajúci utrpel pravdepodobne početné poranenia. Napriek poraneniam však pokračoval v zostupe smerom k žltému TZCH vedúcemu na Kasprov vrch. Po týchto zisteniach bol nasadený kynológ a zásluhou sučky „Buby“ bol poľský turista nájdený, žiaľ, už bez známok života. "Horská záchranná služba vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a pozostalým," dodali záchranári.