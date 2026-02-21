Sobota21. február 2026, meniny má Eleonóra, zajtra Etela

Najväčší TRAPAS ich života? Turisti si pomýlili KAR s reštauráciou a sadli si k stolu! TAKÚTO reakciu rodiny nečakali

THAJSKO - Na juhu Thajska došlo k nezvyčajnému omylu, a to hneď dvakrát. Zahraniční návštevníci si smútočné stretnutie pomýlili s miestom, kde sa podáva jedlo pre verejnosť. To, čo mohlo skončiť rozpačitým vysvetľovaním, sa však premenilo na ukážku veľkorysosti: hostitelia ich aj napriek okolnostiam usadili k stolu a pohostili.

Video zachytávajúce túto nezvyčajnú situáciu sa začalo rýchlo šíriť na sociálnych sieťach koncom januára. Na záberoch vidno skupinu cudzincov, ktorí vošli do priestoru, kde sa práve konal pohreb, a bez váhania si sadli k prestretým okrúhlym stolom. Keďže sa obrad odohrával neďaleko nočného trhu a kaviarne patriacej rodine zosnulého, turisti nadobudli dojem, že ide o verejné stravovanie.

Pravdu si uvedomili až po chvíli, a ich reakcia bola okamžitá. Viditeľne zaskočení sa začali ospravedlňovať a chystali sa odísť. Ako však informuje Bangkok Post, rodina zosnulého ich však zastavila a s úsmevom im naznačila, aby zostali. Namiesto nepríjemností ich čakala pohostinnosť: dostali nápoje aj tradičné jedlá, pričom hostitelia odmietli akúkoľvek finančnú náhradu.

Omyl sa opakoval opäť

Podľa autora videa sa podobný omyl stal aj nasledujúci deň. Traja bratia z Holandska prišli k miestu obradu s otázkou na ponuku jedál a nápojov, presvedčení, že ide o gastronomické centrum. Hoci bol pohreb v tom čase plný smútiacich hostí, rodina sa postarala aj o nich a zabezpečila im plnohodnotné pohostenie.

Dva týždne po pohrebe zaklopal na dvere: Sengkam sa vrátil zo záhrobia! Koho v skutočnosti pochovali? Prečítajte si tiež

Dva týždne po pohrebe zaklopal na dvere: Sengkam sa vrátil zo záhrobia! Koho v skutočnosti pochovali?

Príbeh vyvolal na internete vlnu pozitívnych reakcií. Mnohí ho označili za dôkaz výnimočnej láskavosti a empatie, ktorá je s thajskou kultúrou často spájaná. Rodina sa aj napriek vlastnej strate rozhodla reagovať pokojne a s pochopením – a práve tento moment sa stal silným symbolom ľudskosti, ktorý zaujal tisíce ľudí po celom svete.

