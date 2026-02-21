Mala to byť LEGENDA, no pre mnohých je to PREPADÁK: Prečo táto slávna POLOHA v skutočnosti zabíja vzrušenie?

USA - Hoci ide o čisto individuálnu záležitosť, v posteli existuje téma, ktorá vyvoláva diskusie prakticky vždy. Kým mužom príliš nevyhovuje klasická poloha „na kovbojku“ a ženy nemajú v láske jej obrátenú verziu, objavila sa aj taká, na ktorej sa zhodujú obe pohlavia – táto patrí medzi najmenej obľúbené.
Reč je o polohe 69. Hlavný dôvod je podľa mnohých rovnaký: nutnosť sústrediť sa na viac vecí naraz. Na diskusnom fóre Reddit sa k nej vyjadrili desiatky používateľov. Dvadsaťosemročný muž napísal, že má rád orálny sex v oboch podobách – dávanie aj prijímanie – no v tejto polohe si nedokáže naplno vychutnať ani jedno. Iný to prirovnal k situácii, keď si dvaja ľudia súčasne masírujú chrbát: aby bol zážitok príjemný, mal by sa každý sústrediť na jednu úlohu.
Viacerí priznali, že v tejto polohe nikdy nedosiahli vyvrcholenie ani oni, ani ich partnerka, a oveľa viac im vyhovuje striedanie. Ako informuje Metro, podobne sa vyjadrili aj ženy. Jedna z respondentiek uviedla, že si orálny sex dokáže užiť len vtedy, keď sa môže plne sústrediť na vlastné pocity. V polohe 69 je podľa nej pozornosť rozdelená, čo vedie k frustrácii a nižšej spokojnosti.
Rozpaky a nepohodlie
Prieskum medzi viac než 2 000 ženami ukázal, že pre 29 percent z nich ide o najmenej obľúbenú sexuálnu polohu. Dôvodom je práve nemožnosť naplno prežívať vlastné vzrušenie a pocit, že ide skôr o „povinnosť“ než o potešenie. Niektoré ženy zároveň priznali aj ďalší problém – pocit rozpakov. Poloha je podľa nich príliš odhaľujúca a nepohodlná, čo znižuje celkový zážitok.
Sexuologička a autorka Gigi Engle upozorňuje, že rozporuplné reakcie sú prirodzené. Podľa jej skúseností ju ľudia buď milujú, alebo nenávidia. Orálny sex v tejto polohe si vyžaduje veľkú mieru sústredenia a môže byť fyzicky náročný, čo vedie k strate pozornosti na vlastné potešenie. Zároveň však dodáva, že nejde o polohu určenú pre každého. Ak sa partneri nesústredia na výkon a vyvrcholenie, ale na vzájomnú intimitu, môže byť pre niektorých veľmi príjemná.
Skúsenosti sa totiž líšia. Jedna z účastníčok denníkového projektu o intímnom živote priznala, že práve poloha 69 sa v jej vzťahu stala najobľúbenejším spôsobom, ako zakončiť spoločný večer, a prináša intenzívnejšie orgazmy než v minulosti. Výsledok je teda rovnaký ako pri väčšine tém týkajúcich sa sexuality – neexistuje univerzálne riešenie. To, čo jednému nevyhovuje, môže byť pre iného ideálne.