Politická satira uprostred olympiády: Vyrojilo sa MORE vtipov, schytal to každý od opozície až po prezidenta!

Politici sa napriek kampaňovaniu a olympiáde nevyhli vtipom na ich účet. (Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia, Zomri)
BRATISLAVA - Aj keď naši športovci vo veľkom makajú v Taliansku a robia našej krajine dobré meno, ich prípadný úspech si radi užijú aj politici. Tí sa aj pre túto agendu stali terčom vtipov a niektorým prischli skutočne kreatívne výroky. Zasmejte sa spolu s nami nad udalosťami posledného týždňa. Témou nebola len bojovnosť slovenských hokejistov, ale aj ropná kríza či silnejúca kampaň v regiónoch.
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/MH - mocný humor)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Zomri)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)
(Zdroj: Facebook/Vivat Slovakia)