Juraj Bača sa pochválil synom: Aha, čo už skúša! To nie je možné... Je ÚŽASNÝ

BRATISLAVA - Juraj Bača prežíva jedno z najkrajších období života. S partnerkou Dominikou Richterovou sú už 9 mesiacov rodičmi a táto rola sa obom veľmi páči.
Herci Dominika Richterová a Juraj Bača sa stali rodičmi v polovici mája minulého roku. „Naša láska dosiahla výšin… a tak si trochu s Tebou, láska naša, budeme lietať až kým nám nevyletíš. Tvoja mamička a ocinko," napísala hrdo Dominika po tom, čo sa im narodil syn Bruno. Obaja pritom tehotenstvo dosť dlho tajili...
Odvtedy prešlo ešte viac času a z malého Bruna rastie čoraz väčší chlapec, ktorý sa už stavia na nožičky a dokonca asistuje otcovi pri hre na gitare. Dotykom skúša, čo je to struna. Vníma hudbu. „Magické momenty. Neučesané, neupratané, neupravené - napriek tomu dokonalé,“ uviedol Juraj na sociálnej sieti ku krátkemu videu. Je evidentné, že šťastie by sa dalo krájať a všetky Jurajove statusy iba potvrdzujú to, čo uviedol v jednom z nich na prelome rokov: „Ak by som mohol zastaviť okamih v čase. Bolo by to tu a teraz. Dnes mám svoju rodinu, mám tu oboch rodičov, brata s jeho rodinou a môžem vykonávať prácu, ktorá bola mojim snom dokonca v časoch, keď som o tom ani nevedel…“ Nám ostáva len dodať - nech ti toto nastavenie vydrží čo najdlhšie, Juraj...