Prípad Domenica (†2) sledoval celý svet: Po nepochopiteľnom zlyhaní zdravotníkov zomrel! Prvé slová zúfalej matky

NEAPOL - Transplantácia srdca mala byť pred 2-ročného Domenica šancou na nový život. Nakoniec však príbeh talianskeho chlapčeka skončil tým najhorším - v sobotu ráno zomrel v nemocnici pred očami oboch rodičov. Dôvodom, prečo jeho prípad vzbudil celosvetovú pozrnosť je to, že všetko mohlo byť inak, ak by lekári neurobili fatálnu a nepochopiteľnú chybu hneď na začiatku.
Domenico sa narodil s chorým srdcom, riešením a nádejou na nový život pre neho mala byť transplantácia. Nájsť vhodné srdce je však náročné. V tomto prípade patrilo pôvodne 4-ročnému chlapčekovi, ktorý sa utopil na plavárni v Bolzane. Jeho matka spočiatku s darovaním srdca nesúhlasila, nakoniec ale názor zmenila a Domenicovi a jeho rodičom tak svitla nádej.
Všetko však zmarila chyba zdravotného personálu. Zdravotníci orgán prevážali až 800-kilometrov zo severotalianskeho Bolzana do Neapola. Počas prepravy však nepochopiteľne použili na chladenie tzv. suchý ľad namiesto bežného. Suchý ľad, teda pevná forma oxidu uhličitého, však vytvára teplotu až okolo mínus 80 stupňov Celzia, na transport darovaného srdca bola však potrebná teplota v rozmedzí plus 4 až plus 8 stupňov.
Výsledkom bolo, že keď dorazili do nemocnice v Neapole a chystali sa srdce transplantovať, zistili, že je poškodené, jednoducho povedané - zamrzlo. Chlapček však transplantáciu 23. decembra 2025 napriek tomu podstúpil. Odvtedy bol v kóme nažive ho pomáhal udržiavať prístroj ECMO. Dnes ráno však prišla z nemocnice najhoršia správa - Domenico zomrel potom, ako sa jeho stav v posledných hodinách začal zhoršovať. Informuje o tom web Corriere. V posledných chvíľach boli pri jeho postieľke rodičia, právnik a aj kardinál Domenico Battaglia, ktorý mu dal posledné požehnanie. Malý bojovník naposledy vydýchol v sobotu o 9:20 ráno v nemocnici Monaldi. "Je koniec, je preč," povedala nešťastná matka, ktorá už avizovala, že v synovom mene založí nadáciu, aby sa na neho a jeho prípad nezabudlo.
V prípade je obvinených šesť zdravotníkov. Rodina na nemocnicu podala trestné oznámenie.