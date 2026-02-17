Plus size hviezda Ashley Graham ohúrila Miláno KRIVKAMI: Rozparok skoro až po pás a... Odvážne!

MILANO/CORTINA - Vo svete celebrít a haute couture sa luxus stretáva s energiou športového sviatku. A nič to nezachytáva lepšie než večierok prestížnej hodinárskej značky v talianskom Miláne pri príležitosti zimných olympijských hier. Práve tu sa ukázala modelka Ashley Graham v nádhernej róbe s rozparkom takmer po pás!
Ashley Graham predviedla v Miláne ohromujúci vzhľad. Modelka a módna ikona sa na podujatí ukázala v dramatickej bielej róbe! Okamžite upútala pozornosť fotoreportérov aj divákov internetu. Šaty, ktoré zvolila, mali priehľadnú vrchnú časť a vysoký rozparok, ktorý elegantne odhaľoval nohy a zároveň dodával outfitu odvážny fashion moment. Korzet bez rukávov s priliehavým strihom zvýraznil jej krivky. A jemné pierkové efekty v spodnej časti pôsobili ako ľahký snehový dotyk.
K tomu zvolila špicaté biele lodičky, ktoré predĺžili jej postavu a dodali celej siluete extra dávku glamouru. Luxusné hodinky, ktoré ladili s večerným lookom ako moderný, metalický akcent na zápästí nesmeli chýbať. Vlasy si Ashley nechala úhľadne učesať do vysokého lesklého copu, ktorý dodával jej tvári jasné kontúry a nechal vyniknúť líčenie s glow efektom, so zvýraznenými líčkami a jemným nude rúžom. Make-up bol elegantný, ale nezatienil jej outfit. Skôr ho zvýraznil.
Podujatie sa konalo v rámci série exkluzívnych akcií, ktoré značka organizuje počas Zimných olympijských hier, vrátane slávnostného otvorenia OMEGA House v srdci Milána – priestoru, kde sa stretávajú šport, kultúra a ikonická elegancia.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%