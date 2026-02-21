Nečakaný pasažier na železničnej stanici: HUS nevedela nastúpiť do vlaku a majiteľ už sedel vo vlaku! Ako to dopadlo?

Na železničnej stanici sa objavil nečakaný cestujúci! (Zdroj: X/@adrenaIinIendnz)
VARŠAVA - Kuriózna situácia na poľskej železničnej stanici rozosmiala cestujúcich aj internet. Muž si totiž tesne pred odchodom vlaku uvedomil, že na nástupišti nechal neobyčajného cestovateľa - svoju hus
Na nástupišti jednej z poľských staníc sa zrazu objavila nečakaná posádka, hus, ktorá zamotala hlavu cestujúcim aj personálu. Pri pokuse nastúpiť do vlaku však operený spoločník zlyhal a zostal na peróne.
Majiteľ, zaskočený, že jeho hus nebola vo vlaku, sa okamžite vrátil späť, aby ju chytil. Nakoniec sa mu podarilo hus zdvihnúť do náručia a obaja stihli nastúpiť späť do vlaku. Nečakaná situácia sa tak skončila šťastne, pričom cestujúci si odniesli nezabudnuteľný a zábavný zážitok.