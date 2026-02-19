Herca Twilightu sláva takmer zabila! Priznal bizarnú drámu s drogami, zmiatol aj terapeuta

LOS ANGELES - Hollywoodsky idol, ktorého svet pozná zo ságy Twilight či z temného hitu Batman, šokoval fanúšikov otvoreným priznaním z minulosti. Robert Pattinson totiž v rozhovoroch spomenul bizarnú epizódu zo svojho života. Dokázal presvedčiť terapeuta, že užíva drogy, hoci to nebola pravda. Prečo také niečo urobil?
Robert Pattinson v minulosti hovoril o tom, že počas obdobia extrémnej slávy po enormnom úspechu Twilight ságy mal úzkosti a riešil ich terapiou. V jednom z rozhovorov otvorene priznal, že sa počas sedenia s terapeutom začal rozprávať o užívaní drog. Čisto hypoteticky. Lenže problém nastal v momente, keď terapeut jeho rozprávanie pochopil ako reálne priznanie.
Pattinson neskôr s humorom uviedol, že situácia sa vyvinula tak, že odborník bol presvedčený, že herec skutočne experimentuje s drogami, hoci to nebola pravda. Herec neskôr s typickou sebairóniou priznal, že si uvedomil, ako sugestívne dokáže rozprávať o vlastných predstavách. Situácia sa tak stala skôr absurdnou ukážkou jeho analytickej mysle než priznáním k reálnemu problému.
Po obrovskom úspechu Twilightu Pattinson bojoval s paranojou a pocitom, že je neustále sledovaný. V rozhovoroch opakovane hovoril, že obdobie masívnej popularity bolo psychicky náročné a musel sa naučiť fungovať pod tlakom médií aj fanúšikov. Jeho "drogová" epizóda tak nebola o škandále, ale skôr o tom, ako extrémny stres a analytická myseľ dokážu vytvoriť situácie, ktoré pôsobia dramatickejšie, než v skutočnosti sú.
Pattinson dnes o celej veci rozpráva s typickým britským suchým humorom. Zdôraznil, že drogy neužíval a že išlo o nedorozumenie počas terapeutického rozhovoru. Nebolo v tom žiadne zatknutie, žiadne odvykacie centrum, žiadne oficiálne obvinenia. Len herec, ktorý sa príliš ponoril do vlastných hypotéz.
