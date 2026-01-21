Sexi mama Paris Hilton ukázala dokonalú rodinku... Wau, z tej FOTO padnete na zadok!

LOS ANGELES - Dokonalá rodinka na ružovom koberci, módny stret s Heidi Klum a dojímavé poďakovanie Demi Lovato. Na premiére svojho intímneho dokumentu Paris Hilton pútala pozornosť v rozprávkovej róbe s vysokým rozparkom a deti k sebe doladila do ružových bomberiek.
A je to tu! Paris Hilton otvorila svetu dvere do svojho vnútra viac ako kedykoľvek predtým. Svoju najintímnejšiu spoveď prezentuje v dokumente Infinite Icon: A Visual Memoir, ktorý sa do kín dostane 30. januára. Slávnostná premiéra sa uskutočnila v slávnej hollywodskej "vitríne" - The Grove. Podujatie na ružovom koberci prinieslo niekoľko nezabudnuteľných momentov.
Paris Hilton dorazila spolu s deťmi, synom Phoenixom a dcérou London. Všetci traja boli zladení do jemnej ružovej farby. Spoločnosť im robil Parisin manžel Carter Reum. Ukázali sa aj rodičia Kathy a Rick Hiltonovci. Sestra Nicky sa dlhodobo svetlám reflektorov vyhýba a výnimku podľa dostupných informácií neurobila ani teraz.
Dokument Infinite Icon ukazuje osobné archívy, nikdy predtým nevidené domáce videá a úprimné zábery, ktoré odhaľujú Paris mimo médií a šubiznisu. Dôraz kladie na Parisinu hudobnú kariéru a rozpráva o tom, ako jej hudba pomohla nájsť silu a svoju identitu po ťažkých obdobiach.
Paris sa stala ikonou 21. storočia, ktorá ovplyvnila popkultúru, módu, životný štýl, brending a fenomén influencerstva skôr, než sociálne siete vôbec existovali. Vo filme sa ikonická superhviezda otvorene vyjadruje aj o skutočných výzvach a bolestiach, vrátane médiami zveličovaných okamihov a osobných skúseností, ktoré ju formovali. Nájdete tam aj hlboké a veľmi emocionálne zábery.
O emotívne okamihy na premiére sa postarala aj samotná Paris, keď verejne poďakovala Demi Lovato za odvahu, ktorú jej dodala. Práve vďaka nej dokázala byť Paris vo svojom dokumente úprimná a autentická. Nešlo len o zdvorilostné "ďakujem". Paris priznala, že keď videla Demiin dokument, pomohlo jej to cítiť sa bezpečne pri odhaľovaní svojej životnej cesty. A to nie je málo.
Okrem emócií sa premiéra nezaobišla bez komentovania módnych kreácií, ktoré návštevníci predviedli. Za zmienku stojí najmä módny stret Paris Hilton a Heidi Klum. Kým Paris prišla v romantických pastelovo ružových šatách s vysokým rozparkom, krištaľovými detailami a hlbokým výstrihom, Heidi Klum vsadila na inú kartu. Jej priehľadný kostým bez podprsenky, v kombinácii čiernej blúzy a sukne bol vyjadrením odvahy a avantgardy v móde. A tiež totálnym kontrastom k Parisinmu glamour looku.