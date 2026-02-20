Ťažko chorá hviezda (†48) Dawsonovho sveta: Druhá SVADBA pár dní pred SMRŤOU!

LOS ANGELES - Len pár dní pred smrťou prežil herec James Van Der Beek jeden z najsilnejších momentov svojho života. Hviezda seriálu Dawsonov svet si so svojou manželkou Kimberly obnovila manželské sľuby priamo z postele. Pri tomto krásnom akte im znela legendárna pieseň Somewhere Over the Rainbow.
Obľúbený herec zomrel 11. februára vo veku 48 rokov po boji s rakovinou hrubého čreva. Svoje posledné dni však naplnil láskou, rodinou a silným symbolickým gestom. Kimberly pre magazín People prezradila, že rozhodnutie obnoviť si sľuby padlo len dva dni pred samotným obradom.
„Rozhodli sme sa dva dni vopred. Priatelia nám priniesli nové prstene, zaplnili našu spálňu kvetmi a sviečkami a sľuby sme si obnovili priamo z postele,“ opísala dojímavý okamih. Celý obrad sledovali blízki aj prostredníctvom Zoomu. O hudbu sa postaral ich priateľ Porangui a poslednou piesňou bola emotívna verzia skladby Somewhere Over the Rainbow. Kimberly moment označila za „jednoduchý, krásny a hlboko dojímavý“.
Len o niekoľko dní neskôr Kimberly svetu oznámila tú najsmutnejšiu správu. „Náš milovaný James David Van Der Beek dnes ráno pokojne odišiel. Svoje posledné dni prežil s odvahou, vierou a dôstojnosťou,“ napísala. Zároveň požiadala o rešpektovanie súkromia v čase, keď rodina smúti za milujúcim manželom, otcom, synom, bratom a priateľom.
Herec sa pred smrťou postaral aj o budúcnosť svojej rodiny. Mesiac pred odchodom kúpil rozsiahly ranč v Texase v hodnote približne 3,5 milióna libier (4,76 milióna dolárov). Nehnuteľnosť s rozlohou 36 akrov zahŕňa viacero chát, bazén aj veľkú záhradu. Rodina sa do Texasu presťahovala už v roku 2020 z Los Angeles a dom si spočiatku prenajímala. James však chcel, aby mali vlastné a stabilné zázemie.
Podľa zdrojov z jeho okolia bol v posledných týždňoch veľmi slabý. „Bol niekoľko týždňov v hospici. Keď zomrel, bol extrémne vychudnutý. Väčšinu času trávil v posteli a takmer nejedol,“ uviedol zdroj pre Daily Mail. Jeho zdravotný stav sa rýchlo zhoršoval, no rodina mu bola neustále po boku. „Držali ho za ruku a boli pri ňom až do konca.“
James Van Der Beek tak odišiel obklopený láskou – a so symbolickým potvrdením manželského sľubu, ktorý platil až do posledného dychu. James a Kimberly si svoje prvé áno povedali v auguste 2010 a spolu vychovávali šesť detí – Oliviu (15), Joshuu (13), Annabel (12), Emiliu (9), Gwendolyn (7) a Jeremiaha (4).