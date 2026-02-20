Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Európska únia plánuje zvýšiť výdavky na súkromné lety svojich najvyšších predstaviteľov

TASR

BRUSEL - Európska únia plánuje v nasledujúcich štyroch rokoch vynaložiť až 16 miliónov eur na lety svojich najvyšších predstaviteľov súkromnými lietadlami. Vyplýva to z dokumentácie o pripravovaných tendroch, píše správa portálu Politico. V porovnaní s predchádzajúcim štvorročným obdobím to je zvýšenie o približne tri milióny eur.

Cestovanie je pre najvyšších predstaviteľov Európskej komisie (EK), Európskeho parlamentu, Rady EÚ a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť kľúčovou súčasťou práce. EK uviedla, že hoci uprednostňuje komerčné lety, niekedy to považuje za nemožné alebo príliš nebezpečné, najmä v prípade konfliktných zón.

Nepravidelné letecké taxi služby

Zmluvu na „nepravidelné letecké taxi služby“ v hodnote 15,67 milióna eur zatiaľ nezískala žiadna spoločnosť, hoci verejné obstarávanie trvá viac než rok. Predchádzajúci štvorročný kontrakt z roku 2021 presiahol 12 miliónov eur. Vypršať mal koncom roka 2025 a podľa EK bol predĺžený do júna, kým sa uzavrie nový tender. Podľa hovorcu EK vyšší odhad nákladov zohľadňuje „širší geopolitický kontext a zvýšenú nestabilitu v medzinárodných vzťahoch, čo môže viesť k väčšiemu počtu ciest na poslednú chvíľu“. Do kalkulácií sa premietli aj vyššie ceny prenájmu lietadiel a paliva.

Zmluva z rokov 2016 až 2021 stanovovala maximálnu cenu 10,71 milióna eur. Ceny v eurozóne medzi rokmi 2016 a 2026 vzrástli približne o 30 percent. Zvyšovanie výdavkov na súkromné lety v čase rastúcich životných nákladov a rozpočtových obmedzení podľa kritikov vysiela verejnosti nevhodný signál. Podľa nich je takýto krok zároveň v rozpore s klimatickými ambíciami EÚ a oslabuje jej dôveryhodnosť v oblasti boja proti zmene klímy.

