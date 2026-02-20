Značkové tenisky za 6 eur? PODVODNÝ e-shop láka na obrovské zľavy! Vydáva sa za ZNÁMY obchod

BRATISLAVA - Podvodníci vytvorili falošné webstránky vydávajúce sa za Sportisimo a lákajú zákazníkov na mimoriadne nízke ceny. Obchod varuje pred rizikom straty peňazí, nedoručenia tovaru alebo zneužitia osobných údajov.
Obchodná sieť Sportisimo upozorňuje na zvýšený výskyt falošných webových stránok, ktoré sa v posledných týždňoch šíria najmä cez sociálne siete. Podvodné stránky sa vydávajú za oficiálny e‑shop a ponúkajú extrémne nízke ceny, ktoré nemajú s realitou nič spoločné.
"Dôrazne odporúčame, aby ste na týchto stránkach nenakupovali. Existuje reálne riziko straty finančných prostriedkov, nedoručenie tovaru alebo zneužitie osobných údajov," varuje obchod.
Na stránkach sa objavujú ponuky so zľavami až 90 %, čo je prvý jasný signál, že ide o podvod. Na týchto stránkach sa objavujú napríklad značkové tenisky za necelých 6 eur či tričká za približne 4 eurá. Ide o klasickú pascu na dôverčivých zákazníkov.
Ako spoznať podvodný web:
- Podozrivo nízke ceny,
- Chýbajúce kontaktné údaje alebo neprofesionálny vzhľad,
- Webová adresa nezodpovedá oficiálnemu názvu značky,
- Platba možná iba prevodom alebo kartou bez zabezpečenia.
Obchod zároveň pripomína, že jediným oficiálnym miestom na nákup je ich skutočný e‑shop a kamenné predajne.