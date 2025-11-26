Herec bojujúci s rakovinou v 3. štádiu potešil fanúšikov: Zotavuje sa... Ukázal úsmev aj energiu!

LOS ANGELES - Herec James Van Der Beek (48), známy ako Dawson z kultového seriálu Dawsonov svet, prechádza náročným životným obdobím - bojuje s rakovinou hrubého čreva v 3. štádiu. Napriek tomu však fanúšikom poslal dôkaz, že sa nevzdáva. A jeho manželka ho hrdo podporuje!
Herec v pondelok zverejnil video na sociálnej sieti Instagram, v ktorom sa poďakoval fanúšikom za obrovskú vlnu podpory. Zároveň sa snaží vyzbierať peniaze na svoju liečbu, ale aj pre rodiny, ktoré prežívajú podobný boj. Pod príspevkom zareagovala aj jeho manželka Kimberly, ktorá napísala dojemný a zároveň povzbudzujúci komentár: „Si kúzelník. Zotavuješ sa, zlatko!“
Vo videu Van Der Beek pôsobí až prekvapivo plný energie. Hádže si tam futbalovou loptou a má na sebe ikonický dres z filmu Varsity Blues s menom Moxom. Práve ten teraz ponúka svojim fanúšikom - s podpisom za 80 dolárov, bez podpisu za 40 dolárov. Ide o pokračovanie minuloročnej úspešnej akcie.
„Minulý rok ma neskutočne dojala láska a podpora od vás všetkých,“ napísal herec. „Každý podpísaný dres je pre mňa magický moment. Ďakujem za modlitby, lásku a podporu. Má to pre mňa oveľa väčší význam než len film,“ dodal. Výťažok poputuje na jeho liečbu a pomoc rodinám v podobnej situácii.
Herec navyše oznámil spoluprácu so spoločnosťou Propstore. V decembri 2025 sa uskutoční veľká aukcia jeho osobných pokladov - kostýmov, rekvizín a predmetov z filmov a seriálov. Fanúšikovia budú môcť získať napríklad náhrdelník ktorý Dawson daroval Joey v Dawsonovom svete, jeho filmové kopačky, či šiltovku West Canaan Coyotes z Varsity Blues.
„Tieto veci som odkladal celé roky,“ priznal herec. „Ale po všetkých nečakaných zvratoch v živote je jasné, že teraz je ten správny čas posunúť ich ďalej. Je to pekný pocit ponúknuť ich ľuďom, ktorí stáli pri mne počas celej kariéry,“ je teda zjavné, že herec sa v boji so zákernou rakovinou nevzdáva.