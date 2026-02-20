Vodiči, spozornite! Mnohé časti Slovenska potrápia snehové jazyky a záveje

BRATISLAVA - Mnohé časti Slovenska môžu v piatok potrápiť snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre celý Bratislavský, Banskobystrický, Košický a Nitriansky kraj. Rovnako pre väčšinu okresov Trnavského kraja, a aj pre okresy Partizánske, Humenné, Levoča, Prešov, Snina a Vranov nad Topľou. Platnosť výstrahy je v týchto oblastiach rôzna.
Meteorológovia upozorňujú aj na vietor na horách. Situácia sa týka väčšiny okresov Žilinského kraja aj okresov Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Prievidza, Gelnica, Košice okolie a Rožňava. Výstraha prvého stupňa tam platí do 20.00 h s výnimkou Prievidze a Turčianskych Teplíc, kde platí do 15.00 h.
SHMÚ upozorňuje aj na nízke nočné teploty v celom Žilinskom kraji a v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Považská Bystrica, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa. Výstraha prvého stupňa platí od 23.00 h do soboty (21. 2.) rána. V okresoch Bratislava, Malacky a Pezinok môže v piatok doobeda snežiť. Výstraha prvého stupňa platí do 10.00 h. Vo väčšine okresov Košického kraja môže v piatok fúkať silný vietor. Výstraha prvého stupňa tam platí do 20.00 h.
(Zdroj: shmu.sk)
Cestári upozorňujú na zasnežené vozovky na viacerých miestach Slovenska
Cestári upozorňujú na zasnežené vozovky na viacerých miestach Slovenska. V hornatejších oblastiach a častiach západného Slovenska sa na cestách nachádza čerstvý, kašovitý až utlačený sneh hrubý jeden až tri centimetre, v okolí Rožňavy do štyroch až piatich centimetrov. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje v piatok na svojom webe zjazdnost.sk. Miestami zľadovatený sneh hrubý jeden až tri centimetre je na úsekoch ciest II/531 Tisovec - hranica okresov Rimavská Sobota/Revúca a na cestách III. triedy v obvode Levoča, Trstená a Námestovo. Silné sneženie obmedzuje viditeľnosť na 100 metrov v okolí Lozorna. Na cestách v okrese Svidník sa podľa SSC tvorí poľadovica.
Cesty I., II. a III. triedy sú však zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Rovnako aj všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý. Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Besník, Podspády, Dobšiná, Čertovica, Príslop, Pezinská Baba, Veľké Pole, Oravská Lesná, Chorepa, Vrchslatina, Súľová, Grajnár, Štós, Herlianske Sedlo, Huty a Cukmantel majú povrch vozoviek pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom hrubým jeden až tri centimetre. Na HP Zbojská je cesta pokrytá miestami zľadovateným snehom do troch centimetrov.