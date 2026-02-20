Tankó verzus Danko: Opozičník vo vývrtke, šéfovi SNS sa vraj ospravedlní, až keď oľutuje TOTO

BRATISLAVA - Poslanec Progresívneho Slovenska (PS) Viliam Tankó je momentálne terčom podpredsedu parlamentu a šéfa Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka. Ten ho chce žalovať pre zverejnenie fotky, kde sa javí, akoby predsedajúci driemal. Danko tvrdí, že to nie je pravda a s opozičným poslancom sa vraj chce stretnúť na súde a nech si vraj nachystá peňaženku. Poslanec PS sa už vyjadril a vraj je pripravený ospravedlniť sa, ak ...
Danko pri tejto príležitosti uverejnil video, kde má pre Tankóa dosť dôležitý odkaz. "Asi by som to v boxe s vami nedal, ale vyzývam vás na súboj, na súdny spor a verte, že budete asi prvý človek, ktorého zažalujem. Urobte video, kde to vysvetlíte a áno, pripravte si peňaženku, pretože ako advokát zase tento ring ovládam lepšie ja. A verte tomu, že tie peniaze z vás vytrieskam, pokiaľ sa neospravedlníte," vyostril slovník Danko, pričom z jeho neskorších a skorších vyjadrení nebolo jasné, či bude Tankóa žalovať aj tak.
Danko pritom dodal, že je humoru otvorený a vníma, že je často terčom "sránd", no vraj mu ide o princíp a tentokrát chce prípad dotiahnuť až pred súd. Fotka údajne driemajúceho podpredsedu sa totiž ocitla na množstve stránok satirického humoru a rôznych influencerov. Tí sa témy zhostili viac ako dosť a Danko to vníma. Vraj ich mal Tankó kontaktovať tiež, no keďže tak vraj neurobil, ide sa brániť právne.
Tankó je ospravedlneniu otvorený, no má podmienku
Poslanec Tankó bol originálnym posterom fotografie, no Danko si myslí, že jej zhotoviteľom nebol. Vraj fotku vylovil z nejakej spoločnej poslaneckej skupiny na sociálnej sieti. Napriek tomu ho označil ako za primárneho šíriteľa. Tankó fotku neskôr vymazal a podľa Danka sa mu bol aj osobne ospravedlniť. Danko napriek tomu o niekoľko dní neskôr nahral predmetné video o možnej žalobe.
Na video reagoval už aj samotný poslanec PS Tankó. "Ospravedlním sa Andrejovi Dankovi verejne za to, že som zverejnil jeho fotografiu, ak sa on ospravedlní za to, že pije v parlamente," opätoval úder Tankó.
Fotky nie a alkohol áno?
Tankó dodal, že ak vraj chce na súde dokazovať, že nespal, je to vraj jeho vec a ľudia si spravia názor sami. "Celkovo je scestné, že v pléne sa nesmie fotografovať, ale poslanci tam môžu chodiť opití. Rovnako sa rieši, čo majú oblečené, no pokojne tam môžu schvaľovať zákony pre mafiu," uzavrel Tankó pre Topky.