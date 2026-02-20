Veselá nálada na prvom rokovaní Trumpovej Rady mieru: Milei a Orbán spolu vyvádzali ako malé deti

WASHINGTON - Krátko po skončení zasadnutia Rady mieru, ktorú zvolal americký prezident Donald Trump, sa na sociálnych sieťach objavilo video zachytávajúce neformálnu chvíľu medzi argentínskym prezidentom Javierom Mileiom a maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Zábery z uvoľneného momentu rýchlo upútali pozornosť a začali sa šíriť online.
Neformálny moment po skončení summitu
Video vzniklo až po oficiálnom rokovaní Board of Peace (Rady mieru) vo Washingtone. V pozadí zaznela skladba Burning Love od Elvisa Presleyho a argentínsky prezident na ňu reagoval spontánne – bez protokolu a bez prejavu. Na krátkom klipe je vidieť, že Milei sa v dobrej nálade obrátil k Viktorovi Orbánovi a obaja pôsobia uvoľnene, akoby si na chvíľu vydýchli po dlhom rokovacom dni.
Orbán pridal aj poznámku s nadhľadom
Video zverejnil na sociálnych sieťach samotný Orbán, ktorý k nemu pripojil komentár: „Ak budeme takto pokračovať, rozdelia nás.“ Ironická poznámka ešte zvýraznila neformálny tón záberov a prispela k tomu, že sa klip rýchlo rozšíril aj mimo politických kruhov.
Vážne rokovania, veselá chvíľa navyše
Samotné zasadnutie Rady mieru sa pritom venovalo vážnym témam medzinárodnej politiky a hľadaniu ciest k riešeniu konfliktov. Zverejnené video nebolo súčasťou oficiálneho programu a vzniklo až po jeho skončení – práve preto pôsobí ako krátky ľudský moment navyše, ktorý kontrastuje s formálnou atmosférou summitu.