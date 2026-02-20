ZOMREL Eric Dane (†53): Podľahol krutej diagnóze

LOS ANGELES - Ďalšia smutná správa! Vo veku 53 rokov zomrel herec Eric Dane. Podľahol smrteľnej diagnóze.
Filmový svet zasiahla ďalšia krutá rana. Zomrel slávny herec Eric Dane, ktorého môžete poznať zo seriálu Klinika Grace alebo Eufória. O smutnej správe informoval magazín People.
Slávny herec po 2 mesiacoch prehovoril o SMRTEĽNEJ chorobe: Tisli sa mu SLZY do očí!
„Svoje posledné dni strávil v kruhu svojich drahých priateľov, obklopený oddanou manželkou a dvomi krásnymi dcérami, Billie a Georgiou, ktoré boli stredobodom jeho sveta,“ uvádza sa vo vyhlásení. Dane iba pred 10 mesiacmi po prvykrát prehovoril o ťažkej diagnóze, ktorú mu lekári diagnostikovali. Bojoval s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS).
V júni minulého roka prehovoril o smrteľnej diagnóze. V rozhovore sa mu vtedy tisli slzy do očí. „Každé ráno sa zobudím a okamžite si uvedomím, že sa to naozaj deje,“ povedal v rozhovore pre reláciu Good Morning America. Novinárka Diane Sawyer na to reagovala slovami: „Nie je to sen,“ čo herec potichu zopakoval. Česť jeho pamiatke.