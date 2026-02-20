Liv Bielovič tak, ako ju boh stvoril: FOTO v bikinách... Nie som dokonalá!

BRATISLAVA - Liv Bielovič (43) zverejnila fotku v bikinách. Ako však priznáva, necíti sa dokonalo!
Herečka Liv Bielovič sa na sociálnych sieťach ukázala v odvážnejšom, no zároveň veľmi úprimnom svetle. Na zábere z pláže pózuje vo farebných bikinách a k fotografii pridala otvorené priznanie o tom, ako sa vníma ako žena aj ako mama.
Jej príspevok rýchlo vyvolal množstvo reakcií – fanúšikovia ocenili najmä prirodzenosť a fakt, že namiesto dokonale naaranžovanej reality ukázala aj svoju zraniteľnejšiu stránku. Naznačila, že aj keď ju verejnosť často vníma ako sebavedomú osobnosť z televíznych obrazoviek, realita je oveľa obyčajnejšia.
Priznala dni, keď sa necíti krásna, aj chvíle pochybností, ktoré pozná nejeden človek. „Nie som dokonalá. Mám dni, keď sa necítim krásna. Mám telo, ktoré sa mení. Mám pochybnosti. Som herečka. Som mama. Ale predovšetkým som žena. So všetkými nedokonalosťami. A učím sa mať sa rada aj tak,” zverila sa. FOTO Liv v plavkách nájdete v galérii.
