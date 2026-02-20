Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Liv Bielovič tak, ako ju boh stvoril: FOTO v bikinách... Nie som dokonalá!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (27)
(Zdroj: Instagram LB)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Liv Bielovič (43) zverejnila fotku v bikinách. Ako však priznáva, necíti sa dokonalo!

Herečka Liv Bielovič sa na sociálnych sieťach ukázala v odvážnejšom, no zároveň veľmi úprimnom svetle. Na zábere z pláže pózuje vo farebných bikinách a k fotografii pridala otvorené priznanie o tom, ako sa vníma ako žena aj ako mama.

Jej príspevok rýchlo vyvolal množstvo reakcií – fanúšikovia ocenili najmä prirodzenosť a fakt, že namiesto dokonale naaranžovanej reality ukázala aj svoju zraniteľnejšiu stránku. Naznačila, že aj keď ju verejnosť často vníma ako sebavedomú osobnosť z televíznych obrazoviek, realita je oveľa obyčajnejšia.

Priznala dni, keď sa necíti krásna, aj chvíle pochybností, ktoré pozná nejeden človek. „Nie som dokonalá. Mám dni, keď sa necítim krásna. Mám telo, ktoré sa mení. Mám pochybnosti. Som herečka. Som mama. Ale predovšetkým som žena. So všetkými nedokonalosťami. A učím sa mať sa rada aj tak,” zverila sa. FOTO Liv v plavkách nájdete v galérii.

Viac o téme: Liv Bielovič
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Liv Bielovič
Herečka Liv Bielovič: Svadba a sťahovanie za priateľom do USA? Keď počul VERDIKT, neskrýval šok!
Domáci prominenti
Liv Bielovič
Námaha si vyžiadala svoju daň: Liv Bielovič ZRANENÁ! Ohrozí to Ďurovčíkov muzikál?
Domáci prominenti
Liv Bielovič na otvorení
Liv Bielovič má frajera z Ameriky: Pri návšteve Slovenska na TOTO len nechápavo pozeral!
Domáci prominenti
Liv Bielovič
FOTO Liv Bielovič bez mejkapu: Veď vyzerá ako Jasmina Alagič!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Thia Vittek takmer plakala od šťastia: Jej reakcia na cestu do Milána nemá chybu!
Thia Vittek takmer plakala od šťastia: Jej reakcia na cestu do Milána nemá chybu!
Prominenti
Majtánová so sestrou ohromne SCHUDLI: Zo Janette je iný človek a aha na tvár Karin!
Majtánová so sestrou ohromne SCHUDLI: Zo Janette je iný človek a aha na tvár Karin!
Prominenti
Na FAD STU v Bratislave sa koná zimná Noc architektúry a dizajnu
Na FAD STU v Bratislave sa koná zimná Noc architektúry a dizajnu
Správy

Domáce správy

FOTO Ilustračné foto
Značkové tenisky za 6 eur? PODVODNÝ e-shop láka na obrovské zľavy! Vydáva sa za ZNÁMY obchod
Domáce
undefined
Slovensko čaká snehová noc: V nížinách môže do rána pribudnúť 5 až 15 centimetrov
Domáce
FOTO Snowstorm in Finland.
Sneh stále bičuje západ: Bratislava je na tom najhoršie
Domáce
Krupina ukončila prvú etapu opravy cesty do priemyselnej zóny: Stovky ľudí ju využívajú denne
Krupina ukončila prvú etapu opravy cesty do priemyselnej zóny: Stovky ľudí ju využívajú denne
Banská Bystrica

Zahraničné

Toto sú najkrajšie biatlonistky
OLYMPIÁDA 2026 Horúco v zime! Najkrajšie biatlonistky na ZOH: Takto provokujú na sexi FOTO v plavkách
Zahraničné
Minister zahraničných vecí a
Blanár vo Washingtone: Rada mieru je jedinou šancou pre Gazu
Zahraničné
Andrew Mountbatten-Windsor
Andrew po výsluchu na slobode: Prípad okolo Epsteina sa ďalej preveruje
Zahraničné
Manévre rumunského námorníctva
Poplach v krajine NATO: Rusko začína zvyšovať aktivity! Zúfalá žiadosť o pomoc
Zahraničné

Prominenti

Liv Bielovič tak, ako
Liv Bielovič tak, ako ju boh stvoril: FOTO v bikinách... Nie som dokonalá!
Domáci prominenti
FOTO Juraj Loj kedysi: Och,
Juraj Loj kedysi: Och, takto vyzeral, kým sa stal sexsymbolom!
Osobnosti
Aktuálne FOTO vnútri! Zuzana Pravňanská
Legendárna Majka z Gurunu po 48 rokoch: Aha, TAKTO vyzerá detská hviezda DNES!
Domáci prominenti
Princ William.
Princ William prehovoril ako nikdy predtým: Šokujúca spoveď o ťažkostiach, ktoré mu otvorili oči
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na mýty z
Zabudnite na mýty z filmov pre dospelých: Vedci odhalili SKUTOČNÚ priemernú dĺžku prirodzenia! Budete prekvapení
Zaujímavosti
11 potravín, ktoré by
11 potravín, ktoré by mali jesť ľudia nad 55 rokov DENNE
vysetrenie.sk
Tianna Moon
Užívala liek na chudnutie a stalo sa niečo nečakané: Na hrudi jej narástlo OBRIE POPRSIE! TOTO je prekliatie
Zaujímavosti
TOTO sa stane s
TOTO sa stane s vašou tvárou po mesiaci bez alkoholu: Budete sa chcieť vidieť! Drahé krémy sú zbytočné
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Krutá pravda o slovenských vzťahoch: Peniaze nás rozdeľujú viac, než sme si ochotní priznať! Hádajú sa viac ženy alebo muži?
Krutá pravda o slovenských vzťahoch: Peniaze nás rozdeľujú viac, než sme si ochotní priznať! Hádajú sa viac ženy alebo muži?
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Pýcha socialistického inžinierstva, ktorá vyschla: Pozrite si unikátne fotografie z výstavby ropovodu Družba! (foto)
Pýcha socialistického inžinierstva, ktorá vyschla: Pozrite si unikátne fotografie z výstavby ropovodu Družba! (foto)
Slovnaft beží na pol plynu a mení smer: Po odstavení Družby objednal ropu zo Saudskej Arábie, Nórska či Kazachstanu!
Slovnaft beží na pol plynu a mení smer: Po odstavení Družby objednal ropu zo Saudskej Arábie, Nórska či Kazachstanu!

Šport

Famózna Emma Zapletalová: Slovenská športovkyňa roka oslavuje ďalšie prestížne víťazstvo!
Famózna Emma Zapletalová: Slovenská športovkyňa roka oslavuje ďalšie prestížne víťazstvo!
Beh
ZOH 2026 Pospíšil hovorí o šanci, ktorá prichádza raz za život: Slováci veria v silu tímu
ZOH 2026 Pospíšil hovorí o šanci, ktorá prichádza raz za život: Slováci veria v silu tímu
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Strieborný medailista z Ruska to dokázal ako prvý: Všetci vedia, z akej krajiny som
ZOH 2026 Strieborný medailista z Ruska to dokázal ako prvý: Všetci vedia, z akej krajiny som
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 FOTO Chvíle hrôzy v Livigne: Namiesto boja o medaily desivý pád olympijskej šampiónky
ZOH 2026 FOTO Chvíle hrôzy v Livigne: Namiesto boja o medaily desivý pád olympijskej šampiónky
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Prešovskí krajskí cestári vlani stabilizovali viacero zosuvov
Doprava

Kariéra a motivácia

Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Motivácia a inšpirácia
Top 10 profesií, ktoré vám v roku 2030 prinesú najvyšší zárobok
Top 10 profesií, ktoré vám v roku 2030 prinesú najvyšší zárobok
Trendy na trhu práce
Päť najčastejších bariér, ktoré brzdia automatizáciu HR procesov
Päť najčastejších bariér, ktoré brzdia automatizáciu HR procesov
Svet personalistiky
Čakáte na svoju šancu? Takto zvládnete tlak a nezbláznite sa z nekonečného čakania
Čakáte na svoju šancu? Takto zvládnete tlak a nezbláznite sa z nekonečného čakania
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Najlepšie palacinky s ovocím. Vďaka minerálke sú nadýchané ako obláčik.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Kráľovský orechový krémeš: Recept na tento zázrak si vypýta každá návšteva.
Najobľúbenejšie jedlá Slovákov? Ženy a muži majú úplne iné chute
Najobľúbenejšie jedlá Slovákov? Ženy a muži majú úplne iné chute
Rady a tipy
Nadýchané langoše bez kysnutia z kyslej smotany
Nadýchané langoše bez kysnutia z kyslej smotany
Bezmäsité jedlá

Technológie

Rusko stále hľadá náhradu za Starlink. Krajina zvažuje riešenie, ktoré znie ako z absurdnej komédie
Rusko stále hľadá náhradu za Starlink. Krajina zvažuje riešenie, ktoré znie ako z absurdnej komédie
Armádne technológie
Slnko vo fľaši: DNA inšpirovala organickú molekulu, ktorá dokáže uchovať energiu celé roky
Slnko vo fľaši: DNA inšpirovala organickú molekulu, ktorá dokáže uchovať energiu celé roky
Technológie
Vznikol web, kde si AI môže prenajať tvoje telo. Státisíce ľudí sa už zaregistrovali a ponúkajú svoje služby
Vznikol web, kde si AI môže prenajať tvoje telo. Státisíce ľudí sa už zaregistrovali a ponúkajú svoje služby
Umelá inteligencia
Ukrajinská ukázala autonómne vozidlo, ktoré slúži ako materská loď pre drony. Dokáže ich preniesť za nepriateľskú líniu a vypustiť
Ukrajinská ukázala autonómne vozidlo, ktoré slúži ako materská loď pre drony. Dokáže ich preniesť za nepriateľskú líniu a vypustiť
Armádne technológie

Bývanie

To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov

Pre kutilov

70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy v týchto znameniach dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Patríte medzi ne aj vy?
Partnerské vzťahy
Ženy v týchto znameniach dokážu mužov poblázniť bez jediného slova: Patríte medzi ne aj vy?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Značkové tenisky za 6 eur? PODVODNÝ e-shop láka na obrovské zľavy! Vydáva sa za ZNÁMY obchod
Toto sú najkrajšie biatlonistky
Zahraničné
OLYMPIÁDA 2026 Horúco v zime! Najkrajšie biatlonistky na ZOH: Takto provokujú na sexi FOTO v plavkách
Manévre rumunského námorníctva
Zahraničné
Poplach v krajine NATO: Rusko začína zvyšovať aktivity! Zúfalá žiadosť o pomoc
Šteklivá FOTOREPORTÁŽ z Ria:
Zahraničné
Šteklivá FOTOREPORTÁŽ z Ria: Zvodné krivky a odhalené ženské telá, okraj Brazílie ožil karnevalom!

Ďalšie zo Zoznamu