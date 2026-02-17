Finančné problémy mal už pred RAKOVINOU: James Van Der Beek (†48) dlhoval stovky tisíc!

LOS ANGELES - Herec James Van Der Beek čelil v posledných rokoch života nielen vážnej diagnóze, ale aj vysokému daňovému dlhu. Nové informácie odhaľujú jeho finančné problémy.
Herec známy zo seriálu Dawsonov svet James Van Der Beek sa ešte roky pred svojím úmrtím musel vysporiadať s vysokým daňovým dlhom. Informácie o finančných problémoch vyplávali na povrch až neskôr, pričom podľa TMZ išlo o záväzky vo výške státisícov dolárov. Daňový úrad IRS uvalil v novembri 2021 záložné právo na herca aj jeho manželku Kimberly Van Der Beek pre nezaplatené dane za predchádzajúce roky.
ZBIERKA pre rodinu Jamesa Van Der Beeka (†48): Fanúšikovia aj celebrity prispeli cez 2 milióny eur!
Úrady uviedli, že pár dlhoval 95 438,31 dolárov za rok 2017 a ďalších 173 890,31 dolára za rok 2019, čo spolu predstavovalo sumu 269 328,62 dolára. Dvojica napokon celý dlh splatila a záložné právo bolo podľa dostupných informácií zrušené v apríli 2022. Neskôr prišla pre rodinu ešte vážnejšia správa. Herec v roku 2024 oznámil, že mu diagnostikovali kolorektálnu rakovinu v 3. štádiu, no aj napriek náročnej situácii tvrdil, že sa snaží zostať pozitívny.
Len niekoľko týždňov pred jeho smrťou si James a Kimberly splnili veľký sen — kúpili si dom v Texase za približne 4 milióny dolárov. Nehnuteľnosť stojí na pozemku s rozlohou 34 akrov a rodina v nej predtým bývala v prenájme. Podľa hercovho hovorcu sa kúpa podarila aj vďaka finančnej pomoci priateľov, ktorí prispeli na akontáciu. James Van Der Beek zomrel 11. februára po náročnom boji s rakovinou. Krátko po jeho odchode vznikla na platforme GoFundMe zbierka určená na podporu jeho manželky a detí. Už v priebehu prvých dní sa suma vyšplhala na viac než 2 milióny dolárov.