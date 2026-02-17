Známa Slovenka VYSTRAŠILA fanúšikov: FOTO z nemocnice... OPERÁCIA!

BRATISLAVA - Posledné dni boli o bolestiach! Známa slovenská spisovateľka Tamara Šimončíková Heribanová (40) má za sebou náročné obdobie. Svojich sledovateľov na sociálnych sieťach vystrašila fotkou z nemocnice. Ako totiž odhalila, musela absolvovať operáciu!
Sociálne siete boli v posledných dňoch plné srdiečok a lásky. V sobotu totiž celý svet oslavoval sviatok zamilovaných - Valentín. Dni spisovateľky Tamary Šimončíkovej Heribanovej sa však niesli v úplne inom duchu. Ako totiž informovala na sociálnej sieti Instagram, trávila ich v nemocnici. Zábermi z lôžka mnohých sledovateľov vystrašila. Išlo však o plánovaný zákrok.
„Kamaráti, ak ma najbližšie dni uvidíte v pyžame, bude to mať dôvod. Mám pred sebou prísnu diétu a pár týždňov rekonvalescencie po plánovanej operácii žlčníka. Máme to v rodine, takže to bola skôr otázka času. Som rada, že som si to poriešila teraz v pokoji a nie v horšom odtieni neskôr,“ odhalila spisovateľka. A ďalšie slová venovala zdravotníckemu personálu, ktorý sa u ňu v nemocnici staral.
„Veľmi ďakujem pánovi doktorovi Milanovi Oravskému a celému úžasnému oddelniu chirurgie u Milosrdných bratov, kde som po operácii strávila niekoľko dní. Všetci boli veľmi ochotní, nápomocní a láskaví,“ uviedla. „Posledné dni boli aj o bolestiach. Aj o príjemnom tichu, alebo audioknihách. No a keď žijete na suchároch, sny o plných hrncoch majú zvláštnu intenzitu,“ pokračovala a dodala, že je rada, že má zákrok už za sebou a že bude už len lepšie. Prajeme skoré zotavenie!