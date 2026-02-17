Ste potápači či impotenti?! Židovská komunita kritizuje Bombica a Erika Kaliňáka: Za všetkým stojí TOTO gesto

BRATISLAVA – Nie iba slová majú svoju moc. V našej spoločnosti existujú aj gestá, ktorých význam väčšina z nás dobre pozná a vie si domyslieť, čo ním druhá osoba chcela povedať. V poslednej dobe sa na Slovensku spomína najmä jedno z nich – s obľubou ho používa Daniel Bombic súdený za extrémizmus a najnovšie ho "vytiahol" už aj šéf poradcov premiéra a europoslanec Erik Kaliňák (Smer-SSD).
Ide o gesto, ktoré urobíte tak, že spojíte palec a ukazovák, zvyšné tri prsty necháte vystreté a roztiahnuté. Toto gesto môže mať viacero významov, no v posledných rokoch býva často spájané s extrémistickými prejavmi. Aj keď nejde o oficiálny symbol, často sa spája s „White Power“, čiže „bielou silou“, kde malíček, prsteník a prostredník tworia písemno "W" a ukazovák s palcom "P". Zahliadnuť sme ho mohli na fotkách niektorých pravicových aktivistov v USA. Rýchlo sa však začalo "tešiť obľube" aj v iných kútoch sveta.
Urobil ho napríklad aj útočník Brenton Tarrant v roku 2019, ktorý má na svedomí teroristický útok na dve mešity na Novom Zélande. Gesto ukázal priamo na súde, kde sa k činom otvorene priznal.
Neobišlo ale ani Slovensko. V našich končinách ho "preslávil" najmä Daniel Bombic súdený za extrémizmus. Urobil ho napríklad v apríli 2025 krátko potom, ako ho Najvyšší súd Slovenskej republiky vzal do väzby. Už predtým však zdieľal na sociálnych sieťach viacero fotografií, na ktorom ho tiež predvádzal.
Gesto sa stalo predmetom dokazovania a odborného hodnotenia na súdnych pojednávaniach s Bombicom. Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku ho analyzoval znalec v odbore politického extrémizmu a bolo súčasťou dôkazov. Daniel Bombic mal však naň svoje vysvetlenie. Tvrdil, že nejde o nenávistný symbol, ale o signál pre fanúšikov, že je „OK“. To, že na to použil práve toto gesto vysvetlil tým, že ako chlapec bol potápač.
Škandál v Osvienčime! Študenti sa fotili s neonacistickým gestom, u nás ho "preslávil" Bombic
Pravdou je, že ide skutočne o gesto, ktoré sa medzi potápačmi používa. Takto si dávajú pod vodou medzi sebou vedieť, že je všetko v poriadku. V tomto kontexte je gesto úplne bežné a má neutrálne, praktické významy.
Bombic však nie je jediný, kto gesto použil. V závere diskusnej relácie STVR O päť minút 12 ho v nedeľu použil aj šéf poradcov premiéra Roberta Fica a europoslanec za Smer-SSD Erik Kaliňák. Čo tým konkrétne mladý smerák myslel, jasné nie je. Nad možnými významami gesta sa však zamyslela židovská náboženské obec na Slovensku. Okrem neonacistickej „bielej sily“ a potápačského „OK“ má gesto totiž aj ďalšie možné vysvetlenia. „Pátrali sme, gúglili sme, umelej inteligencie sme sa pýtali, čo to gesto znamená,“ prezradili.
Nakoniec sa dopracovali k trom možnostiam. Po prvé si takto potápači dávajú pod vodou signál, že sú v poriadku. Druhá možnosť je, že ide o spomínaný nenávistný symbol rasistického hnutia White Power. Do tretice však prišli aj na to, že gesto slúži aj na to, ak chce muž na rande diskrétne naznačiť dáme, že trpí erektilnou disfunkciou. „Za koho sa budú títo chlapi a chlapci na súde vydávať? Za potápačov či impotentov?,“ pýtajú sa.