Utorok17. február 2026, meniny má Miloslava, zajtra Jaromír, Jaromíra

Ste potápači či impotenti?! Židovská komunita kritizuje Bombica a Erika Kaliňáka: Za všetkým stojí TOTO gesto

Daniel Bombic Zobraziť galériu (5)
Daniel Bombic (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Reprofoto – STVR, Facebook/Židia na Slovensku )
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA – Nie iba slová majú svoju moc. V našej spoločnosti existujú aj gestá, ktorých význam väčšina z nás dobre pozná a vie si domyslieť, čo ním druhá osoba chcela povedať. V poslednej dobe sa na Slovensku spomína najmä jedno z nich – s obľubou ho používa Daniel Bombic súdený za extrémizmus a najnovšie ho "vytiahol" už aj šéf poradcov premiéra a europoslanec Erik Kaliňák (Smer-SSD).

Ide o gesto, ktoré urobíte tak, že spojíte palec a ukazovák, zvyšné tri prsty necháte vystreté a roztiahnuté. Toto gesto môže mať viacero významov, no v posledných rokoch býva často spájané s extrémistickými prejavmi. Aj keď nejde o oficiálny symbol, často sa spája s „White Power“, čiže „bielou silou“, kde malíček, prsteník a prostredník tworia písemno "W" a ukazovák s palcom "P".  Zahliadnuť sme ho mohli na fotkách niektorých pravicových aktivistov v USA. Rýchlo sa však začalo "tešiť obľube" aj v iných kútoch sveta. 

Neonacistické gesto
Zobraziť galériu (5)
Neonacistické gesto "White Power".  (Zdroj: Inštitút ľudských práv - Human Rights Institute)

Urobil ho napríklad aj útočník Brenton Tarrant v roku 2019, ktorý má na svedomí teroristický útok na dve mešity na Novom Zélande. Gesto ukázal priamo na súde, kde sa k činom otvorene priznal.

Ste potápači či impotenti?!
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Telegram/Danny Kollar, tip čitateľa)

Neobišlo ale ani Slovensko. V našich končinách ho "preslávil" najmä Daniel Bombic súdený za extrémizmus. Urobil ho napríklad v apríli 2025 krátko potom, ako ho Najvyšší súd Slovenskej republiky vzal do väzby. Už predtým však zdieľal na sociálnych sieťach viacero fotografií, na ktorom ho tiež predvádzal.

Gesto sa stalo predmetom dokazovania a odborného hodnotenia na súdnych pojednávaniach s Bombicom. Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku ho analyzoval znalec v odbore politického extrémizmu a bolo súčasťou dôkazov. Daniel Bombic mal však naň svoje vysvetlenie. Tvrdil, že nejde o nenávistný symbol, ale o signál pre fanúšikov, že je „OK“.  To, že na to použil práve toto gesto vysvetlil tým, že ako chlapec bol potápač.

Škandál v Osvienčime! Študenti sa fotili s neonacistickým gestom, u nás ho Prečítajte si tiež

Škandál v Osvienčime! Študenti sa fotili s neonacistickým gestom, u nás ho "preslávil" Bombic

Pravdou je, že ide skutočne o gesto, ktoré sa medzi potápačmi používa. Takto si dávajú pod vodou medzi sebou vedieť, že je všetko v poriadku. V tomto kontexte je gesto úplne bežné a má neutrálne, praktické významy.

Bombic však nie je jediný, kto gesto použil. V závere diskusnej relácie STVR O päť minút 12 ho v nedeľu použil aj šéf poradcov premiéra Roberta Fica a europoslanec za Smer-SSD Erik Kaliňák. Čo tým konkrétne mladý smerák myslel, jasné nie je. Nad možnými významami gesta sa však zamyslela židovská náboženské obec na Slovensku. Okrem neonacistickej „bielej sily“ a potápačského „OK“ má gesto totiž aj ďalšie možné vysvetlenia. „Pátrali sme, gúglili sme, umelej inteligencie sme sa pýtali, čo to gesto znamená,“ prezradili.

Ste potápači či impotenti?!
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Židia na Slovensku)

Nakoniec sa dopracovali k trom možnostiam. Po prvé si takto potápači dávajú pod vodou signál, že sú v poriadku. Druhá možnosť je, že ide o spomínaný nenávistný symbol rasistického hnutia White Power. Do tretice však prišli aj na to, že gesto slúži aj na to, ak chce muž na rande diskrétne naznačiť dáme, že trpí erektilnou disfunkciou. „Za koho sa budú títo chlapi a chlapci na súde vydávať? Za potápačov či impotentov?,“ pýtajú sa.

 

Viac o téme: PotápačGestoErik KaliňákDaniel BombicŽidovská komunitaWhite Power
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Turjanová v tom má jasno: Toto je KRÁĽ VTIPOV medzi slovenskými hercami!
Turjanová v tom má jasno: Toto je KRÁĽ VTIPOV medzi slovenskými hercami!
Prominenti
Gruzínsko veľmi dobre pozná cenu mieru, uviedla ministerka zahraničných vecí Gruzínska Maka Bočorišviliová
Gruzínsko veľmi dobre pozná cenu mieru, uviedla ministerka zahraničných vecí Gruzínska Maka Bočorišviliová
Správy
Slovensko podporuje ambíciu Gruzínska stať sa členom EÚ, uviedol Juraj Blanár
Slovensko podporuje ambíciu Gruzínska stať sa členom EÚ, uviedol Juraj Blanár
Správy

Domáce správy

Vodiči, spozornite: Na cestách
Vodiči, spozornite: Na cestách sa tvorí poľadovica a snehové záveje
Domáce
MIMORIADNE Vážna nehoda na
MIMORIADNE Vážna nehoda na Liptove! Zrážka autobusu s kamiónom, vodič uhorel: Hlásia desiatky zranených
Domáce
Ste potápači či impotenti?!
Ste potápači či impotenti?! Židovská komunita kritizuje Bombica a Erika Kaliňáka: Za všetkým stojí TOTO gesto
Domáce
AKTUÁLNE Vážna zrážka kamióna s autobusom: Hlásia viacerých zranených, zasahujú záchranári
AKTUÁLNE Vážna zrážka kamióna s autobusom: Hlásia viacerých zranených, zasahujú záchranári
Regióny

Zahraničné

Jeffrey Epstein
Šéf Hyatt Hotels Thomas Pritzker odstúpil: Ide o väzby na Epsteina
Zahraničné
Prezident Vietnamu To Lam
Generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu sa zúčastní na stretnutí Rady mieru v USA
Zahraničné
Ruský súd odsúdil Američana:
Ruský súd odsúdil Američana: Išlo o pokus o vyvezenie pažieb z kalašnikovov
Zahraničné
Muž sa pohyboval v
Muž sa pohyboval v horách sám: V Alpách vyvolal lavínu, následne zomrel
Zahraničné

Prominenti

James Van Der Beek
Finančné problémy mal už pred RAKOVINOU: James Van Der Beek (†48) dlhoval stovky tisíc!
Zahraniční prominenti
Nielen markizáčky a jojkárky
Nielen markizáčky a jojkárky sú SEXI: Táto moderátorka vám vyrazí dych... POZOR, je zadaná!
Domáci prominenti
Známa Slovenka VYSTRAŠILA fanúšikov:
Známa Slovenka VYSTRAŠILA fanúšikov: FOTO z nemocnice... OPERÁCIA!
Domáci prominenti
Záhadná smrť českej legendy:
Záhadná smrť českej legendy: Naozaj spáchala samovraždu?
Osobnosti

Zaujímavosti

Análny lekár šokuje: Tento
Análny lekár šokuje: Tento ZLOZVYK na toalete robíte aj vy! Toaletný papier vám viac ŠKODÍ, než pomáha
Zaujímavosti
Väčšina ľudí sa miluje
Väčšina ľudí sa miluje v NESPRÁVNU hodinu: Odborník varuje pred CHYBOU, ktorá ničí váš výkon! Kedy je ideálny čas?
Zaujímavosti
5 potravín, ktoré odborníci
5 potravín, ktoré odborníci na dlhovekosť jedia každý týždeň: Jedzte ich aj vy
vysetrenie.sk
Žiadny pokoj, ale čistá
Žiadny pokoj, ale čistá BOLESŤ: Šokujúca spoveď o tom, čo v SKUTOČNOSTI cítite, keď vás lekári OŽIVUJÚ!
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk

Ekonomika

Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!
MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!
Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!
Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!
Stopka aj pre ruskú ropu? Ropovod Družba stojí, Slovensko aj s Maďarskom hľadajú pomoc!
Stopka aj pre ruskú ropu? Ropovod Družba stojí, Slovensko aj s Maďarskom hľadajú pomoc!

Šport

ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 O štvrťfinále proti Slovensku nezabojuje: Porušenie olympijského ducha a predčasný koniec
ZOH 2026 O štvrťfinále proti Slovensku nezabojuje: Porušenie olympijského ducha a predčasný koniec
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Špeciálni chlapci a ich hokejový otec: Skvele naladený Ramsay rozžiaril oči všetkých naokolo
ZOH 2026 Špeciálni chlapci a ich hokejový otec: Skvele naladený Ramsay rozžiaril oči všetkých naokolo
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Novinky
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
Doprava
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
Doprava
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy

Kariéra a motivácia

Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Trendy na trhu práce
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Zaujímavé pracovné ponuky
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Rady, tipy a triky
AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
Získaj prácu

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Výber receptov
Lacný študentský obed ktorý zvládne pripraviť každý: Špagety s kečupom
Lacný študentský obed ktorý zvládne pripraviť každý: Špagety s kečupom
Cestoviny

Technológie

Šesť krajín vyvíja raketu s doletom 500 km. Európa buduje schopnosť zasiahnuť hlboko do územia protivníka
Šesť krajín vyvíja raketu s doletom 500 km. Európa buduje schopnosť zasiahnuť hlboko do územia protivníka
Výzbroj a zbrane
Je smrť naozaj finálnou hranicou života? Objav „súmraku vedomia“ naznačuje, že to tak nemusí byť
Je smrť naozaj finálnou hranicou života? Objav „súmraku vedomia“ naznačuje, že to tak nemusí byť
Veda a výskum
Lockheed Martin práve otestoval raketu s dlhším doletom, ktorá funguje ako strategický kompromis. Nepriatelia sa pri nej zapotia
Lockheed Martin práve otestoval raketu s dlhším doletom, ktorá funguje ako strategický kompromis. Nepriatelia sa pri nej zapotia
Armádne technológie
Poľské stíhačky FA-50 konečne dostali ostré rakety vzduch-vzduch, stále však ide len o prechodné riešenie
Poľské stíhačky FA-50 konečne dostali ostré rakety vzduch-vzduch, stále však ide len o prechodné riešenie
Armádne technológie

Bývanie

Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci

Pre kutilov

Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Recepty
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
Náradie
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Záhrada
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Hokejista Tomáš Tatar s manželkou ako z rozprávky: Pozrite, akú majú rozkošnú dcérku
Slovenské celebrity
Hokejista Tomáš Tatar s manželkou ako z rozprávky: Pozrite, akú majú rozkošnú dcérku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Vážna nehoda na
Domáce
MIMORIADNE Vážna nehoda na Liptove! Zrážka autobusu s kamiónom, vodič uhorel: Hlásia viacerých zranených
Ste potápači či impotenti?!
Domáce
Ste potápači či impotenti?! Židovská komunita kritizuje Bombica a Erika Kaliňáka: Za všetkým stojí TOTO gesto
Polícia identifikovala podozrivého ako
Zahraničné
Šok na mládežníckom hokejovom zápase: Došlo k streľbe! Zahynuli traja ľudia, aj podozrivý
Pripravte si svoje dvory
Domáce
Pripravte si svoje dvory a obydlia: Autá Google opäť vyrazia fotiť ulice TÝCHTO slovenských miest!

Ďalšie zo Zoznamu