MIMORIADNE Vážna nehoda na Liptove! Zrážka autobusu s kamiónom, vodič uhorel: Hlásia desiatky zranených

LIPTOVSKÁ OSADA - V Liptovskej Osade v okrese Ružomberok došlo v utorok na ceste I/59 v skorých ranných hodinách k dopravnej nehode kamióna s autobusom. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline. Nehoda si vyžiadala aj zranenia viacerých osôb a mŕtveho. Cesta je neprejazdná.
Ako píšu tvnoviny.sk, autobus, ktorý smeroval z Krakova do maďarskej Budapešti začal horieť a jeho vodič na mieste uhorel. Takmer tridsiatku cestujúcich, z ktorých je väčšina poľskej národnosti, ošetrili na mieste. Dve osoby z autobusu museli previezť do ružomberskej nemocnice. Na mieste boli hasičské evakuačné autobusy, ktoré prevážali preživších cestujúcich na obecný úrad do Liptovských Revúc.
„V skorých ranných hodinách sme vyslali štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby k nehode autobusu a kamióna. Jedna osoba, žiaľ, utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. K ďalším zraneným sa vyjadríme akonáhle to situácia dovolí,“ potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
Na miesto bolo vyslaných 16 príslušníkov HaZZ z Ružomberka, Martina i Banskej Bystrice s ôsmimi kusmi techniky. Na miesto smeroval aj posttraumatický tím Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. V dôsledku nehody bol uzatvorený aj horský priechod Donovaly.