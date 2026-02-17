Vodiči, spozornite: Na cestách sa tvorí poľadovica a snehové záveje

BRATISLAVA - Slovenská správa ciest (SSC) v utorok ráno vodičov varuje pred poľadovicou, snežením, vetrom i snehovými závejmi. Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami. Informovala o tom na webe zjazdnost.sk.
Na poľadovicu si treba dať pozor na cestách v okrese Liptovský Mikuláš a na ceste I/67 Ostrá Skala - Pusté pole. So silným vetrom treba počítať v lokalitách Kechnec, Valaliky a Haniska. Na ceste I/66 - sedlo Besník sa tvoria snehové jazyky a pred silným snežením, ktoré znižuje dohľadnosť na 100 metrov, cestári varujú v okrese Čadca a v lokalitách Hrádok, Klobušice, Skalka nad Váhom, Zelená Voda, Horná Streda, Kostolná-Záriečie a Branné.
Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, rovnako cesty prvej, druhej a tretej triedy. Na značnej časti západnej polovice územia SR sa na cestách nachádza čerstvý, kašovitý až utlačený sneh. Horské priechody (HP) sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu hrúbky jeden až tri centimetre, okrem HP Šturec, Chorepa, Kremnické Bane, Štós, Soroška, Dobšiná, Súľová, Grajnár, Dargov, Branisko, Vernár, Pusté Pole, Klenov a Herlianske Sedlo, kde je povrch vozoviek vlhký až mokrý. Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.
Sneženie komplikuje situáciu aj na cestách v Trnavskom kraji
Sneženie komplikuje počas utorka situáciu na cestách aj v Trnavskom kraji. Na Bielej hore medzi Jablonicou a Trstínom sa šmýkajú kamióny. Vodiči musia rátať so zdržaním. Upozorňuje na to Zelená vlna STVR. Ráno sa v dôsledku nepriaznivej poveternostnej situácie skrížil kamión medzi Prievalmi a Plaveckým Petrom v okrese Senica. Autobus skončil ráno mimo cesty medzi Prietržkou a Vrádišťom v okrese Skalica.