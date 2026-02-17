Tragédia v posádkovom cvičisku Levice: O život prišiel veliteľ Ozbrojených síl SR Marek (†39)

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
LEVICE - V posádkovom cvičisku Levice sa stala tragická udalosť, ktorá si vyžiadala život 39-ročného veliteľa mechanizovaného družstva.
Informovali o tom Ozbrojené sily SR. K nešťastiu došlo v pondelok večer a nemá mať súvis s súvis s výcvikom. "Vzorný vojak, milujúci manžel a otec dvoch detí rotný Marek Škovran slúžil vlasti od roku 2007. Takmer celú vojenskú kariéru venoval 11. mechanizovanému práporu v Martine. Počas služby pôsobil v štyroch zahraničných vojenských operáciách," napísali.
"Úprimne vyjadrujeme účasť na smútku rodine, priateľom a všetkým kolegom," dodali. Presné okolnosti úmrtia známe nie sú.