Ruský súd odsúdil Američana: Išlo o pokus o vyvezenie pažieb z kalašnikovov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
MOSKVA - Ruský súd v utorok na štyri rok väzenia odsúdil Američana, ktorý sa pokúsil z krajiny vyviezť pažby z kalašnikovov. Informuje agentúra Reuters.
Americký zberateľ kalašnikovov v Rusku kúpil dve pažby. Pri odbavení batožiny na moskovskom letisku Vnukovo sa prišlo na to, že nevyplnil colné vyhlásenie. Muža zadržali a súd ho v utorok uznal vinným z pašovania zbraní. Podľa ruskej agentúry RIA sa k činu čiastočne priznal.
Americké ministerstvo zahraničných vecí dlhodobo odporúča svojim občanom necestovať do Ruska a krajinu opustiť. Upozorňuje na prípady, keď ruské úrady amerických občanov zatkli na základe falošných obvinení, odopreli im spravodlivé zaobchádzanie a odsúdili ich bez dôveryhodných dôkazov.