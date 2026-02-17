Utorok17. február 2026, meniny má Miloslava, zajtra Jaromír, Jaromíra

Análny lekár šokuje: Tento ZLOZVYK na toalete robíte aj vy! Toaletný papier vám viac ŠKODÍ, než pomáha

Ilustračné foto
USA - Doktor Evan Goldstein, ktorý si vyslúžil nezvyčajné prezývky „Dr. Butthole“ či „šepkár zadkov“, poukázal na bežný zlozvyk, ku ktorému dochádza pri každej návšteve toalety. Uznávaný americký špecialista na análnu chirurgiu varuje, že tento návyk môže mať pre zdravie nepríjemné následky – a zároveň sa môže poriadne predražiť.

Scenár je pre väčšinu ľudí rovnaký: sadnú si na toaletu, vezmú do ruky noviny – dnes skôr mobil – nechajú veciam voľný priebeh a napokon siahnu po toaletnom papieri. Práve v tomto momente však podľa lekára robí mnoho ľudí chybu. V podcaste Am I Doing It Wrong portálu HuffPost vysvetlil, že klasické „suché“ utieranie môže citlivú oblasť poškodzovať.

Mnohí preto siahnu po vlhčených obrúskoch v domnienke, že ide o šetrnejšiu alternatívu. Podľa Goldsteina je to však ešte horšie riešenie. Upozornil, že obsahujú chemické látky, ktoré narúšajú prirodzenú rovnováhu črevného a kožného mikrobiómu.

Ideálne nie sú ani vlhčené obrúsky

„Máme dobré aj zlé baktérie, ktoré sú v rovnováhe. Vlhčené obrúsky ju dokážu výrazne narušiť,“ vysvetlil. V jeho ambulancii sa podľa vlastných slov až tretina pacientov objavuje práve s problémami spôsobenými ich používaním. Narušenie prirodzeného prostredia môže viesť k infekciám, dermatitíde, hemoroidom, trhlinám či dokonca k premnoženiu plesní – komplikáciám, ktorým sa chce vyhnúť každý.

Ani klasický suchý toaletný papier však nie je ideálny, pretože môže spôsobovať podráždenie. Lekár preto odporúča umývanie vodou – napríklad pomocou bidetu. Alternatívou môžu byť aj prenosné ručné sprchy alebo obyčajná nádoba s vodou. Používanie vody je pritom v mnohých častiach sveta bežným hygienickým štandardom. Ako lekár pripomína, ak by sa nečistota dostala na inú časť tela, len suché utretie papierom by väčšina ľudí nepovažovala za dostatočné.

