Pripravte si svoje dvory a obydlia: Autá Google opäť vyrazia fotiť ulice TÝCHTO slovenských miest!

BRATISLAVA - Ak využívate funkciu Google Mapy, isto viete, že pri podrobnejšom prezeraní ulíc narazíte aj na 360° fotografie, ktoré z jednotlivých ulíc vytvárajú autá spoločnosti Google so špeciálnym fotoaparátom na všetky strany. Aj v roku 2026 tieto autá budú snímať ulice slovenských miest a už je známy aj ich zoznam.
S informáciou o tom, že autá Google Street View plánujú fotiť ulice Slovenska aj v roku 2026 prišiel portál Živé.sk.
Kam vyrazia autá?
Autá Googlu pravidelne navštevujú ulice známych svetových metropol a Slovensko nie je žiadnou výnimkou. Práve rok 2026 bude tým "aktualizačným", kedy dôjde k obnoveniu viacerých záberov, ktoré sú v niektorých prípadoch staré aj 10 rokov. Špeciálne vozidlá s 360-stupňovou kamerou navštívia tieto lokality:
- Bánovce nad Bebravou,
- Banská Bystrica,
- Banská Štiavnica,
- Bratislava,
- Brezno,
- Bytča,
- Čadca,
- Dunajská Streda,
- Gelnica,
- Kežmarok,
- Komárno,
- Levice,
- Levoča,
- Michalovce,
- Nitra,
- Nové Zámky,
- Považská Bystrica,
- Rožňava,
- Ružomberok,
- Senica,
- Skalica,
- Snina,
- Spišská Nová Ves,
- Šaľa,
- Trenčín,
- Trnava,
- Zvolen,
- Žilina.
S Googlom sa viete dohodnúť na rozmazaní tváre, trasu môže ovplyvniť počasie
Podľa spoločnosti Google sa však zoznam miest a trasy môže meniť za pochodu. Spôsob, ktorým sa tieto veci môžu zmeniť či inak ovplyvniť, nemá Google vo svojich rukách. Ide o rôzne dopravné obmedzenia či počasie.
Je tak možné, že sa na nových fotkách zbadáte, ale s rozmazanými tvárami, pričom tieto vie na požiadanie Google rozmazať ešte viac či intenzívnejšie. Spracovanie snímkov trvá mesiace, preto netreba očakávať ich okamžité nahratie do systému po odfotení.
Spoločnosť už zverejnila predbežné termíny
Ak vás však aspoň okrajovo zaujíma, kedy budú konkrétnymi lokalitami v slovenských krajoch prechádzať Google autá, môžete si to overiť na tomto odkaze.