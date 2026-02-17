AKTUÁLNE Masaker na hokejovom zápase: Traja mŕtvi, viacerí bojujú o život! PRVÉ FOTO strelca, prezliekal sa za ženu

PROVIDENCE - Traja ľudia vrátane podozrivého útočníka zahynuli v pondelok pri streľbe počas mládežníckeho hokejového zápasu v severovýchodnej časti amerického štátu Rhode Island. Ďalších troch ľudí hospitalizovali v kritickom stave, uviedli tamojšie úrady. Informuje správa agentúry AP a stanice Sky News.
Polícia odhalila identitu útočníka a rodinné pozadie tragédie
Americká polícia potvrdila, že strelcom, ktorý počas pondelkového stredoškolského hokejového zápasu v štáte Rhode Island zastrelil dvoch ľudí a ďalších troch ťažko zranil, bol 56-ročný Robert Dorgan. Muž sa v poslednom období prezentoval ako žena a vystupoval pod menom Roberta Esposito.
Vyšetrovatelia uviedli, že Dorgan spustil paľbu na viacerých členov vlastnej rodiny a blízkeho rodinného priateľa. Po útoku obrátil zbraň proti sebe a na následky strelného poranenia zomrel.
Podľa zistení polície bol útočník otcom jedného z maturantov, ktorí sa turnaja zúčastnili. Počas zápasu sedel v zadnej časti hľadiska, neskôr sa presunul bližšie k ľadu a tam začal strieľať. Terčom sa stali štyria rodinní príslušníci a jeden rodinný známy.
Na mieste zomrela matka jeho dieťaťa. Druhá obeť je podľa dostupných informácií blízkym príbuzným ženy, nie je však jasné, či išlo o jej brata alebo sestru. Traja ďalší zranení zostávajú v kritickom stave, informoval denník New York Post.
„Bol veľmi chorý,“ povedala dcéra strelca
Jedna zo žien, ktorú novinári oslovili pred policajnou stanicou, uviedla, že útočník bol jej otec. Podľa jej slov dlhodobo zápasil s vážnymi psychickými problémami.
„Strieľal na moju rodinu. Môj otec bol veľmi chorý a teraz je mŕtvy,“ povedala so slzami v očiach.
Zásah civilistu zabránil ešte horšiemu scenáru
Policajná náčelníčka mesta Pawtucket Tina Goncalves vyzdvihla odvahu muža z hľadiska, ktorý sa počas streľby pokúsil útočníka spacifikovať. Podľa svedkov išlo o otca iného hráča, ktorý Dorganovi vyrazil jednu zbraň z rúk.
Ako sa však neskôr ukázalo, strelec mal pri sebe ešte ďalšiu legálne držanú zbraň, čo znemožnilo jeho okamžné zneškodnenie.
Politické sympatie útočníka vyšli najavo až po jeho smrti
Po zverejnení identity páchateľa médiá objavili aj jeho účty na sociálnych sieťach. Z nich vyplýva, že Dorgan sympatizoval s republikánskymi politikmi Thomasom Massiem a Marjorie Taylorovou Greeneovou, ktorí sa v poslednom období čoraz otvorenejšie vyhraňujú voči súčasnému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.
Pod ich príspevkami zanechával emotikony srdca, vyzýval ich na založenie novej politickej strany a otvorene sa hlásil k viacerým pravicovým politickým komentátorom a analytikom, píše New York Post.
Streľba na hokejovom zápase
„Zdá sa, že išlo o cielený čin, pravdepodobne pre rodinný spor,“ povedala policajná náčelníčka mesta Pawtucket Tina Goncalvesová. Podrobnosti o podozrivom ani vek obetí nespresnila, pravdepodobne však išlo o dospelé osoby.
Polícia identifikovala podozrivého ako Roberta Dorgana (tiež známy ako Roberta Esposito), 56-ročného muža, ktorý sa zdržiaval na zápase mládežníckych tímov.
Medzi obetami boli okrem páchateľa minimálne dvaja dospelí, ktorí prišli o život, a aspoň traja ďalší utrpeli vážne zranenia, pričom ich stav bol kritický.
UPOZORNENIE Video nevhodné pre citlivé a maloleté osoby
Vyšetrovatelia sa podľa nej naďalej snažia zrekonštruovať priebeh incidentu a vypočuť svedkov. Pred štadiónom bolo vidieť rodiny a mladých hokejistov ešte v dresoch, ako sa objímajú pred nástupom do autobusu, ktorý ich odviezol z miesta. Okolité cesty uzavreli, v oblasti zasahoval veľký počet policajtov a nad miestom prelietavali vrtuľníky. Na zázname zo zápasu, ktorý koluje na sociálnych sieťach, je podľa agentúry AFP počuť najmenej 12 výstrelov.
Streľba sa odohrala na štadióne Dennisa M. Lynche
Streľba sa odohrala na štadióne nesúcom meno Dennisa M. Lynche v Pawtucket, vzdialenom niekoľko kilometrov od mesta Providence. Na štadióne pôsobí hokejová škola. Podľa úradov nebol žiadny z hokejistov pri streľbe zranený, uviedla televízna stanica NBC na svojom webe. Zábery zdieľané na sociálnych sieťach, ktorých pravosť nebolo možné overiť, zachytávali hráčov a divákov, ako sa ponáhľajú schovať, keď sa vo vnútri krytej arény ozvali výstrely. "Po výstreloch sme so spoluhráčmi rozbehli rovno do šatne," povedal miestnej stanici WJAR svedok, ktorý bol na ľade, keď zahrievali výstrely.
Strelec zrejme mieril na členov svojej vlastnej rodiny
Strelec zrejme mieril na členov svojej vlastnej rodiny, uviedla televízna stanica CNN s odvolaním sa na dvoch nemenovaných policajtov oboznámených s prípadom. Streľba sa zrejme odohrala za lavičkou jedného z tímov uprostred hry: kým hráči utekali, zaznel najmenej tucet výstrelov. Jedna osoba na tribúne sa pokúsila strelca odzbrojiť, uviedol senátor Jack Reed z Rhode Islandu. Podozrivý zo streľby zrejme podľahol strelnému zraneniu, ktoré si sám spôsobil, uviedla policajná náčelníčka. Podľa organizácie Gn Violence Archíve išlo o 41. prípad masovej streľby v USA za prvých 47 dní tohto roka.
Streľba v Pawtucket nasledovala zhruba dva mesiace po tom, ako štátom Rhode Island otriasla iná tragédia so streľbou: v decembri na Brownovej univerzite strelec zabil dvoch študentov a zranil deväť ďalších. Tento strelec následne smrteľne zranil aj profesora Massachusettského technologického inštitútu. Úrady neskôr našli podozrivého, 48-ročného Claudia Nevesa Valenteho, mŕtveho - so strelným zranením, ktoré si zrejme sám spôsobil v prenajatom sklade v New Hampshire, pripomenula agentúra AP.
"Našťastie tieto dva incidenty spolu nesúvisia, ale je to veľmi tragické," povedal starosta Pawtucketu Don Grebien. "Akciu organizovali stredoškoláci, hrali pred prizerajúcimi sa fanúšikmi, a potom sa stalo toto," dodal. Pawtucket leží severne od Providence, priamo pri hraniciach so štátom Massachusetts. Mesto s necelými 80 000 obyvateľmi bolo donedávna známe ako sídlo výrobcu hračiek Hasbro.
V Spojených štátoch je viac strelných zbraní, ako koľko má krajina obyvateľov - a USA tiež majú najvyššiu mieru úmrtnosti spôsobenú strelnými zraneniami zo všetkých rozvinutých krajín, poznamenala agentúra AFP. Dodala, že žiadnej z vlád sa doteraz nepodarilo znížiť počet zločinov spáchaných za pomoci strelných zbraní, pretože mnoho Američanov zostáva hlboko oddaných právu nosiť zbrane, ktoré je zaručené ústavou. V roku 2024 bolo podľa mimovládnej organizácie Gun Violence Archívu zabitých strelnými zbraňami viac ako 16.000 ľudí, nerátajúc samovraždy. Nedávna americká história je poznačená masovými streľbami, pričom žiadne miesto v každodennom živote sa nezdá byť bezpečné, od pracoviska po kostol, od supermarketu po nočný klub, od ulice po verejnú dopravu.