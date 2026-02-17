Nielen markizáčky a jojkárky sú SEXI: Táto moderátorka vám vyrazí dych... POZOR, je zadaná!

BRATISLAVA - Nielen markizáčky a jojkárky... Aj v TA3 zamestnávajú pohľadné moderátorky. Jedna z nich vám doslova vyrazí dych!
Niet pochýb o tom, že slovenské televízie dlhodobo stavajú na výrazných a profesionálnych moderátorských osobnostiach. Na obrazovkách TV Markíza či TV JOJ diváci môžu pravidelne vídať aj sympatické a krásne moderátorky. Známe mená ako Zlatica Švajdová Puškárová, Janka Hospodárová, Erika Barková, Lenka Vravrinčíková alebo Lucia Barmošová, sú toho dôkazdom.
Ani spravodajská televízia TA3 však nezaostáva a vo vysielaní má mnoho krásnych žien. Jednou z nich je aj Andrea Simančíková, ktorá od roku 2023 moderuje Hlavné správy. Hoci ju dnes diváci poznajú najmä spoza moderátorského pultu, jej cesta k médiám bola pomerne zaujímavá. V mladosti sa aktívne venovala krasokorčuľovaniu a v žiackych kategóriách sa dokonca stala majsterkou Slovenska.
Sľubnú športovú kariéru však pribrzdilo zranenie, pre ktoré musela svoje pôvodné ambície prehodnotiť. Disciplína a vytrvalosť, ktoré si zo športu odniesla, jej však zostali a dnes ich zúročuje v televíznej práci. Šport však na nej zanechal výrazné stopy, a to v podobe dokonalej figúry, ktorú jej môže závidieť nejedna žena. Osí pás, dlhé nohy – kľudne by sa Andrea uživila aj ako modelka.
Nuž, ale chlapi majú smolu. Okrem profesionálneho života sa jej darí aj v súkromí. Moderátorka je totiž zasnúbená – partner ju požiadal o ruku pred dvoma rokmi.
