Utorok17. február 2026, meniny má Miloslava, zajtra Jaromír, Jaromíra

Muž sa pohyboval v horách sám: V Alpách vyvolal lavínu, následne zomrel

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BERLÍN - V Allgauských Alpách v južnom Nemecku zahynul v lavíne 46-ročný muž, informovala v pondelok nemecká polícia. Upozornila na to agentúra DPA.

Podľa polície sa nebohý muž pohyboval v horách sám. Pravdepodobne vyvolal lavínu na severnom úbočí vrchu Iseler v pondelok poobede pred tým, ako zavolal záchranné služby. Zlé počasie a nízka viditeľnosť spočiatku nedovolili nasadenie vrtuľníka. Horský záchranný tím sa na miesto vydal pešo, prístup však komplikovali nestabilné snehové podmienky. Muža nakoniec úspešne lokalizovali a previezli do nemocnice; napriek resuscitácii však zomrel.

Podľa polície sa lavína spustila mimo zabezpečenej lyžiarskej oblasti. „V súvislosti so súčasnou lavínovou situáciou ľudí dôrazne vyzývame, aby sa riadili oficiálnymi lavínovými správami, nosili so sebou vhodné bezpečnostné vybavenie a vyhýbali sa strmým, vysoko rizikovým terénom,“ uviedla polícia.

Viac o téme: LavínaObeťAlpy
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZUJEME Počasie ochromilo dopravu: VIDEO
Počasie ochromilo dopravu: VIDEO Sneh a poľadovica! Hlásia nehody, šmýkajúce sa autobusy a kamióny, NEPREJAZDNÉ úseky
Domáce
Tragédia vo francúzskych Alpách!
Tragédia vo francúzskych Alpách! Lavína zmietla troch lyžiarov, zomreli
Zahraničné
Mrazivé tajomstvo rakúskeho ľadovca:
Mrazivé tajomstvo rakúskeho ľadovca: Našli telo hokejovej hviezdy, bol to tajný agent CIA? Rodina hovorí o vražde!
Zahraničné
Tu sa musí bývať
Tu sa musí bývať úžasne! Domáci na zariadení nešetrili, no vnútri čaká nadčasové bývanie aj perfektné miesta na relax
mojdom.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Turjanová v tom má jasno: Toto je KRÁĽ VTIPOV medzi slovenskými hercami!
Turjanová v tom má jasno: Toto je KRÁĽ VTIPOV medzi slovenskými hercami!
Prominenti
Gruzínsko veľmi dobre pozná cenu mieru, uviedla ministerka zahraničných vecí Gruzínska Maka Bočorišviliová
Gruzínsko veľmi dobre pozná cenu mieru, uviedla ministerka zahraničných vecí Gruzínska Maka Bočorišviliová
Správy
Slovensko podporuje ambíciu Gruzínska stať sa členom EÚ, uviedol Juraj Blanár
Slovensko podporuje ambíciu Gruzínska stať sa členom EÚ, uviedol Juraj Blanár
Správy

Domáce správy

Vážna nehoda na Liptove!
Vážna nehoda na Liptove! Zrazil sa autobus s kamiónom, vodič uhorel! Hlásia zranených
Domáce
Ste potápači či impotenti?!
Ste potápači či impotenti?! Židovská komunita kritizuje Bombica a Erika Kaliňáka: Za všetkým stojí TOTO gesto
Domáce
Pripravte si svoje dvory
Pripravte si svoje dvory a obydlia: Autá Google opäť vyrazia fotiť ulice TÝCHTO slovenských miest!
Domáce
AKTUÁLNE Vážna zrážka kamióna s autobusom: Hlásia viacerých zranených, zasahujú záchranári
AKTUÁLNE Vážna zrážka kamióna s autobusom: Hlásia viacerých zranených, zasahujú záchranári
Regióny

Zahraničné

Jeffrey Epstein
Šéf Hyatt Hotels Thomas Pritzker odstúpil: Ide o väzby na Epsteina
Zahraničné
Prezident Vietnamu To Lam
Generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu sa zúčastní na stretnutí Rady mieru v USA
Zahraničné
Ruský súd odsúdil Američana:
Ruský súd odsúdil Američana: Išlo o pokus o vyvezenie pažieb z kalašnikovov
Zahraničné
Muž sa pohyboval v
Muž sa pohyboval v horách sám: V Alpách vyvolal lavínu, následne zomrel
Zahraničné

Prominenti

James Van Der Beek
Finančné problémy mal už pred RAKOVINOU: James Van Der Beek (†48) dlhoval stovky tisíc!
Zahraniční prominenti
Nielen markizáčky a jojkárky
Nielen markizáčky a jojkárky sú SEXI: Táto moderátorka vám vyrazí dych... POZOR, je zadaná!
Domáci prominenti
Známa Slovenka VYSTRAŠILA fanúšikov:
Známa Slovenka VYSTRAŠILA fanúšikov: FOTO z nemocnice... OPERÁCIA!
Domáci prominenti
Záhadná smrť českej legendy:
Záhadná smrť českej legendy: Naozaj spáchala samovraždu?
Osobnosti

Zaujímavosti

Análny lekár šokuje: Tento
Análny lekár šokuje: Tento ZLOZVYK na toalete robíte aj vy! Toaletný papier vám viac ŠKODÍ, než pomáha
Zaujímavosti
Väčšina ľudí sa miluje
Väčšina ľudí sa miluje v NESPRÁVNU hodinu: Odborník varuje pred CHYBOU, ktorá ničí váš výkon! Kedy je ideálny čas?
Zaujímavosti
5 potravín, ktoré odborníci
5 potravín, ktoré odborníci na dlhovekosť jedia každý týždeň: Jedzte ich aj vy
vysetrenie.sk
Žiadny pokoj, ale čistá
Žiadny pokoj, ale čistá BOLESŤ: Šokujúca spoveď o tom, čo v SKUTOČNOSTI cítite, keď vás lekári OŽIVUJÚ!
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk

Ekonomika

Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
Budeme v ďalšej krajine platiť eurom? Obavy z Putina aj Trumpa lámu ďalšie 20-ročné tabu!
MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!
MOL žiada vládu o uvoľnenie strategických zásob: Slovensko a Maďarsko sú bez dodávok ruskej ropy už 20 dní!
Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!
Skončí Slovensko ako Grécko? Situácia sa podľa expertov z NBS začína nebezpečne podobať!
Stopka aj pre ruskú ropu? Ropovod Družba stojí, Slovensko aj s Maďarskom hľadajú pomoc!
Stopka aj pre ruskú ropu? Ropovod Družba stojí, Slovensko aj s Maďarskom hľadajú pomoc!

Šport

ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Mimoriadna správa pre všetkých slovenských fanúšikov: VIDEO Dostali sme výnimku!
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 O štvrťfinále proti Slovensku nezabojuje: Porušenie olympijského ducha a predčasný koniec
ZOH 2026 O štvrťfinále proti Slovensku nezabojuje: Porušenie olympijského ducha a predčasný koniec
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Špeciálni chlapci a ich hokejový otec: Skvele naladený Ramsay rozžiaril oči všetkých naokolo
ZOH 2026 Špeciálni chlapci a ich hokejový otec: Skvele naladený Ramsay rozžiaril oči všetkých naokolo
Hokej na ZOH 2026

Auto-moto

Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Nová Kia Sportage naďalej s plnou paletou motorov. Aj turbobenzín s AWD
Novinky
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
NDS: Elektronická diaľničná známka má desať rokov, predalo sa 45 miliónov kusov
Doprava
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
BBSK plánuje vybudovať cyklotrasu medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou
Doprava
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy

Kariéra a motivácia

Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Vedci varujú: Tieto povolania sú najviac ohrozené automatizáciou
Trendy na trhu práce
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Realitný maklér: Flexibilná kariéra s potenciálom zárobku až 10 000 € mesačne
Zaujímavé pracovné ponuky
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Freelance life: Ako zarobiť prvých 500 € bez stresu a z pohodlia domova
Rady, tipy a triky
AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
AI vám môže otvoriť dvere k práci snov. Zistite, ako ju využiť ešte dnes
Získaj prácu

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Najobľúbenejšie recepty z kapusty: Za pár eur zasýtia celú rodinu
Výber receptov
Lacný študentský obed ktorý zvládne pripraviť každý: Špagety s kečupom
Lacný študentský obed ktorý zvládne pripraviť každý: Špagety s kečupom
Cestoviny

Technológie

Šesť krajín vyvíja raketu s doletom 500 km. Európa buduje schopnosť zasiahnuť hlboko do územia protivníka
Šesť krajín vyvíja raketu s doletom 500 km. Európa buduje schopnosť zasiahnuť hlboko do územia protivníka
Výzbroj a zbrane
Je smrť naozaj finálnou hranicou života? Objav „súmraku vedomia“ naznačuje, že to tak nemusí byť
Je smrť naozaj finálnou hranicou života? Objav „súmraku vedomia“ naznačuje, že to tak nemusí byť
Veda a výskum
Lockheed Martin práve otestoval raketu s dlhším doletom, ktorá funguje ako strategický kompromis. Nepriatelia sa pri nej zapotia
Lockheed Martin práve otestoval raketu s dlhším doletom, ktorá funguje ako strategický kompromis. Nepriatelia sa pri nej zapotia
Armádne technológie
Poľské stíhačky FA-50 konečne dostali ostré rakety vzduch-vzduch, stále však ide len o prechodné riešenie
Poľské stíhačky FA-50 konečne dostali ostré rakety vzduch-vzduch, stále však ide len o prechodné riešenie
Armádne technológie

Bývanie

Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Týmto spôsobom môžete vypestovať chutnú zeleninu a netreba ani rýľovať! Prečo je metóda no-dig podľa záhradkárov taká dobrá?
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
Také ubytovanie hocikde nenájdete! Vnútri sa dá všetko opraviť, v izbách nájdete útulnosť a atmosféru ako zo starých čias
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci

Pre kutilov

Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Vyprážané kuracie stehná, po ktorých si budete oblizovať prsty? Pozrite si tento postup
Recepty
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
TEST: Prežije hobby miešadlo rok a pol v rukách domáceho majstra? Lukáš mu nič nedaroval!
Náradie
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Substráty v obchodoch: Podľa čoho na jar vyberať a na čo si dať pozor?
Záhrada
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Hokejista Tomáš Tatar s manželkou ako z rozprávky: Pozrite, akú majú rozkošnú dcérku
Slovenské celebrity
Hokejista Tomáš Tatar s manželkou ako z rozprávky: Pozrite, akú majú rozkošnú dcérku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Vážna nehoda na
Domáce
MIMORIADNE Vážna nehoda na Liptove! Zrážka autobusu s kamiónom, vodič uhorel: Hlásia viacerých zranených
Ste potápači či impotenti?!
Domáce
Ste potápači či impotenti?! Židovská komunita kritizuje Bombica a Erika Kaliňáka: Za všetkým stojí TOTO gesto
Polícia identifikovala podozrivého ako
Zahraničné
Šok na mládežníckom hokejovom zápase: Došlo k streľbe! Zahynuli traja ľudia, aj podozrivý
Pripravte si svoje dvory
Domáce
Pripravte si svoje dvory a obydlia: Autá Google opäť vyrazia fotiť ulice TÝCHTO slovenských miest!

Ďalšie zo Zoznamu