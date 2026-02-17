Šéf Hyatt Hotels Thomas Pritzker odstúpil: Ide o väzby na Epsteina

NEW YORK - Výkonný predseda spoločnosti Hyatt Hotels Thomas Pritzker v pondelok oznámil, že s okamžitou platnosťou odstupuje z funkcie pre reputačné dôsledky svojich kontaktov s odsúdeným sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Píše agentúra DPA.
„Dobré hospodárenie znamená aj ochranu spoločnosti Hyatt, najmä v kontexte môjho spojenia s Jeffreym Epsteinom a Ghislaine Maxwellovou, čo hlboko ľutujem,“ povedal Pritzker s tým, že sa od nich mal dištancovať skôr. Zverejnené dokumenty ministerstva spravodlivosti USA odhalili, že s Epsteinom udržoval kontakt aj po tom, ako bol v roku 2008 odsúdený za sexuálne trestné činy.
Kvôli svojim väzbám na Epsteina minulý týždeň rezignovala aj hlavná právna zástupkyňa spoločnosti Goldman Sachs Kathryn Ruemmlerová, ktorá v minulosti pôsobila na najvyšších právnych pozíciách v Bielom dome.