TRAPAS slávnej speváčky na koncerte: TOTO jej nevyšlo... Pred očami všetkých SPADLA!

LAS VEGAS – Poriadne nepríjemný moment! Americká rapperka Cardi B zažila počas koncertu svojho turné „Little Miss Drama“ chvíľu, na ktorú len tak nezabudne. Pred zrakmi fanúšikov totiž nečakane spadla zo stoličky – a video okamžite zaplavilo sociálne siete.
K incidentu došlo počas piatkového večerného vystúpenia v Las Vegas. Na záberoch od fanúšikov je vidieť, ako 33-ročná hviezda počas svojej časti v skladbe „Thotiana“ stratí rovnováhu a zrúti sa zo sedadla priamo na pódium. Namiesto paniky však predviedla profesionálny prístup. Bez zaváhania sa spustila na podlahu a pokračovala v texte, akoby sa nič nestalo. Publikum jej pohotovosť ocenilo potleskom.
Ako je pre ňu typické, celú situáciu obrátila na žart. „Môže za to vláda,“ zahlásila do mikrofónu a bez ďalšieho vysvetľovania prešla na ďalšiu skladbu „Pretty & Petty“. Humor ju neopustil ani po koncerte. Na Instagrame sa fanúšikom prihovorila so smiechom: „Ľudia, dnes mi išla po krku vláda. Hovorím vám, bola to vláda!“ žartovala. Na sociálnej sieti X si dokonca uťahovala z virálneho videa: „Môže tam niekto pridať community note? Toto video je jasne vytvorené umelou inteligenciou,“ napísala ironicky.
Po koncerte sa Cardi s tímom presunula na afterpárty, kde oslávili ďalší úspešný večer. Krátko pred pol treťou ráno sa fanúšikom priznala, že skúša novú „internetovú“ večernú kombináciu na lepší spánok. „Idem si dať ashwagandhu, horčík a melatonín. Už sa neviem dočkať, chcem sa konečne poriadne vyspať. Som strašne unavená,“ priznala otvorene. Speváčka zároveň prezradila, že si stále nevie zvyknúť na život v turné autobuse. „To neustále trasenie? Som na to veľmi citlivá,“ vysvetlila.
Na záver ukázala aj modriny na nohách, ktoré si zrejme odniesla práve z nešťastného pádu. „Makám tu pre vás,“ odkázala s úsmevom. Zdá sa, že aj nepríjemný pád dokáže Cardi B premeniť na šou – a fanúšikom opäť dokázala, že ju len tak niečo nerozhodí.