Krásna správa: Slávna speváčka porodila ŠTVRTÉ DIEŤA... Oznámila to netradične!

LOS ANGELES - Raperka Cardi B (33) má obrovský dôvod na radosť — stala sa štvornásobnou mamou! Na Instagrame vo štvrtok oznámila, že priviedla na svet svoje prvé dieťa s hviezdou NFL, Stefonom Diggsom (31).
Speváčka zverejnila video, na ktorom ukazuje svoju už štíhlu postavu po pôrode. „Môj život je plný rôznych kapitol a období,“ napísala. „Začať odznova nie je jednoduché, ale stálo to za to! Priniesla som svetu nový album, nové dieťa a ďalší dôvod byť tou najlepšou verziou samej seba.“
Cardi zároveň prezradila, že toto nové obdobie vníma ako veľkú výzvu: „Toto je kapitola Ja verzus Ja. Nič ma nezastaví.“ A dokonca už pripravuje aj svoje nové turné: „Dám vám najlepší výkon vášho života! Uzdravila som sa, učila som sa a milujem ženu, ktorou som sa stala.“
Podľa informácií TMZ porodila syna už minulý týždeň. Špekulácie o pôrode vybuchli po tom, čo sa objavilo video, na ktorom Cardi sedí v posilňovni v New Jersey — upravená, vysmiata, ako by ani nerodila. Cardi B potvrdila tehotenstvo v septembri počas rozhovoru v CBS Mornings. „Som šťastná a v skvelom životnom rozpoložení,“ priznala. Nechýbal ani humor: „Kupujte môj album, potrebujem na Pampersky!“
Dieťa prišlo presne tak, ako avizovala — ešte pred začiatkom jej „Little Miss Drama Tour“, ktoré štartuje vo februári 2026. Nový člen sa pridáva do rodiny k trom deťom, ktoré má Cardi s exmanželom Offsetom: Kulture (7), Wave (3), Blossom (1).