Slávna speváčka je OPÄŤ TEHOTNÁ: Štvrté dieťa čaká s novým priateľom!

LOS ANGELES – Raperka Cardi B (31) má dôvod na radosť! Po týždňoch dohadov konečne potvrdila, že je tehotná. Otcovstvo si tentoraz pripíše jej nový partner, americký futbalista Stefon Diggs (30), ktorý hrá za New England Patriots.
Šťastnú novinku odhalila Cardi v stredajšom rozhovore s Gayle King v relácii CBS Mornings. Ide už o jej štvrté dieťa, no prvé s Diggsom, s ktorým tvorí pár od konca roka 2024. Na verejnosti sa spolu ukázali až v máji tohto roka, keď sedeli bok po boku na zápase Knicks. Špekulácie o tehotenstve sa šírili už niekoľko týždňov.
Fanúšikovia si všimli, že Cardi na súde, kde čelila civilnej žalobe za útok, schádzala zo schodov opatrne a držala si brucho. Doteraz však všetko popierala. Dokonca po niekom hodila pero, keď sa jej spýtali na možného potomka so Stefonom. Cardi už má tri deti – dcéry Kulture a Blossom a syna Wave – so svojím ešte stále oficiálnym manželom Offsetom. Ten sa do nej nedávno pustil a tvrdil, že „žiadna z jeho exiek po rozchode nedosiahla viac než on“.
Zdá sa, že Cardi by s týmto výrokom rozhodne nesúhlasila – najmä teraz, keď má po boku športovú hviezdu a čaká s ňou bábätko. Speváčka porodila dcéru Blossom len vlani v septembri a rozvod s Offsetom ešte stále nie je uzavretý. No aj tak je jasné, že je pripravená začať novú kapitolu so Stefonon.
