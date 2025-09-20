Vyzývavý outfit tehotnej Cardi B: V SEXI čipke ukázala všetko!

NEW YORK - Americká raperka Cardi B ohromila na večierku k vydaniu jej nového albumu. Tehotná hviezda zažiarila v odvážnom čiernom priesvitnom overale, ktorý odhalil všetko.
Americká raperka Cardi B opäť potvrdila, že patrí medzi najodvážnejšie hviezdy šoubiznisovej scény. Na večierku k vydaniu svojho nového albumu Am I The Drama?, ktorý sa konal v klube v New Yorku, doslova žiarila.
Cardi B si na seba obliekla čierny, priesvitný čipkovaný overal, ktorý len ťažko niečo zakrýval. Budúca mamička s hrdosťou ukázala svoje zaoblené bruško a zároveň potvrdila, že ani tehotenstvo jej neuberá na sebavedomí. Outfit doplnila ligotavými doplnkami a výrazným mejkapom.
Cardi B čaká už svoje štvrté dieťa, no prvé s partnerom, profesionálnym hráčom amerického futbalu Stefonom Diggsom. Radostnú novinku oznámila len pred pár dňami v priamom prenose počas relácie CBS Mornings, kde priznala, že sa na novú životnú etapu veľmi teší.
