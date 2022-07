Fešák z Komisára Rexa ratoval manželku: HROZIVÁ NEHODA... SMRŤ bola naozaj blízko!

INNSBRUCK - To mohlo skončiť tragédiou! Herec Tobias Moretti (62) je v našich končinách dobre známy ako jedna z hviezd seriálu Komisár Rex. Pred kamerami tak bežne zažíval vypäté situácie. Nedávno však prežil poriadnu drámu aj v súkromí.

Hudobníčka Julia Moretti, ktorá má so známym hercom tri ratolesti, mala nedávno vážnu nehodu na štvorkolke. Ako informovala tirolská polícia, na lesnej ceste sa zrútila až z 30-metrovej výšky. Tobias ani na sekundu neváhal a svojej žene išiel na pomoc. Spod štvorkolky ju vyslobodil a uviedol do pohybu záchrannu reťaz. Keďže k nehode došlo na zle prístupnom mieste, zasahoval aj záchranársky vrtuľník, ktorý hudobníčku s vážnymi zraneniami previezol do nemocnice.

Portál bunte.de v uplynulých dňoch zverejnil stanovisko rodiny, ktorá chcela verejnosť informovať o tom, v akom stave sa umelkyňa nachádza. Chrbticu našťastie nemala poškodenú do takej miery, že by skončila na invalidnom vozíku. „Každý deň oslavujeme, ako keby mala narodeniny, pretože smrť bola naozaj blízko,” znie v stanovisku rodiny, ktorá cíti veľkú vďaku a úľavu, že následky nehody neboli závažnejšie.