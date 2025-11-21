PIKANTNÉ ODHALENIE vo svete šoubiznisu: Títo dvaja sú vraj už roky milencami!

LOS ANGELES - To je ale prekvapenie! Po pomerne škandalóznom rozvode s Kanye Westom (48) bolo menom Kim Kardashian (45) spájané s viacerými známymi mužmi. Nedávno sa slávna kráska nechala počuť, že vlastne po novom vzťahu ani netúži a vyhovuje jej byť sama. Podľa medializovaných informácií však s istým dosť slávnym mužom už roky fungujú ako priatelia s výhodami!
Ako informuje Radar Online, tým mužom má byť 39-ročný raper Drake, s ktorým údajne takto fungujú už pár rokov. V poslednom čase sú však ich stretnutia vraj intenzívnejšie.
„Drake je ňou už odnepamäti priam posadnutý. Všetci vedia, že práve ona je ten dôvod, prečo sa v roku 2012 presťahoval do časti Hidden Hills. Chce byť v jej blízkosti,” uviedol pre spomínaný portál dobre informovaný zdroj.
Podľa medializovaných informácií sa samotná Kim cíti v spoločnosti rapera skvele a výborne si spolu rozumejú. Avšak k nejakému oficiálnemu potvrdeniu ich románika s najväčšou pravdepodobnosť nedôjde. Na vine má byť Kanye West a jeho svojské správanie „Keď tvorili pár s Pete Davidsonom, bolo to ako nočná mora. On sa s ňou reálne rozišiel, lebo sa bál o svoj život,” uviedol k tomu dobre informovaný zdroj. „Drake sa chce zároveň vyhnúť cirkusu, ktorý by to celé spôsobilo. A vlastne im obom vyhovuje, že ich verejnosť vníma ako single jedincov,” dodal.
